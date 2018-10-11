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11 октября 2018, 15:54



Подвез девушку домой и присвоил себе забытый ею телефон. Теперь извозчик может лишиться свободы.

Летом парень подвез до дома девушку, которая вышла из ресторана. Впоследствии он обнаружил в машине ее сотовый телефон, но вместо того чтобы предпринять меры и вернуть гаджет хозяйке, он оставил его себе. Сейчас ему грозит тюрьма. За кражу с причинением значительного ущерба предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Просмотров:126 Следователи отдела МВД России по г. Норильску направили в суд уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя за кражу сотового телефона.Летом парень подвез до дома девушку, которая вышла из ресторана. Впоследствии он обнаружил в машине ее сотовый телефон, но вместо того чтобы предпринять меры и вернуть гаджет хозяйке, он оставил его себе.Сейчас ему грозит тюрьма. За кражу с причинением значительного ущерба предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.