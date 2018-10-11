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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:36 Депутаты Закособрания согласовали кандидатуры на должности первых заместителей губернатора края
18:33 Администрация просит автовладельцев убрать свое имущество с земельных участков района Центральный города Норильска. Список адресов прилагается.
17:54 Сегодня в Норильском театре драмы - открытие сезона. На сцене - премьера спектакля "Пиковая дама" по А. С. Пушкину в постановке московского режиссера Владимира Скворцова.
15:54 Подвез девушку домой и присвоил себе забытый ею телефон. Теперь извозчик может лишиться свободы.
15:38 Сегодня пользователи интернета столкнутся с проблемами.
15:13 Сегодня в Норильском медицинском техникуме прошел смотр-конкурс санитарных дружин и санитарных постов предприятий Норильска.
14:36 Помидоры дорожают, а морковь – наоборот. Опубликована официальная статистика цен по региону.
14:19 Депутаты краевого парламента согласовали кандидатуры на ключевые посты в правительстве.
12:47 Норильские депутаты готовятся к очередной, восьмой, сессии
12:36 Налоговая служба проводит дни открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц.
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