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11 октября 2018, 17:54



Сегодня в Норильском театре драмы - открытие сезона. На сцене - премьера спектакля "Пиковая дама" по А. С. Пушкину в постановке московского режиссера Владимира Скворцова.

Инсценировка, постановка, музыкальное оформление премьерной постановки принадлежат заслуженному артисту России, мастеру интерпретаций, как он сам себя называет, Владимиру Скворцову. Напомним, премьера "Пиковой дамы" в Норильске состоялась в конце прошлого сезона, 22 июля. В Норильске режиссер впервые побывал в сентябре 2016 года в качестве преподавателя образовательной программы "Шекспир в меняющемся мире". Тогда же была достигнута договоренность между руководством театра и режиссером о постановке спектакля. Нынешний год для Владимира Скворцова - "сезон режиссерских трактовок". Постановка "Пиковой дамы" - 12-я по счету режиссерская работа в его творческой биографии. Роли в спектакле исполняют: Роман Лесик, Евгения Камбалина, Денис Чайников, Юлия Новикова, Алексей Ковригин, Сергей Дербенцев, Александр Жуйков, Александр Носырев, Варвара Бабаянц, Галина Савина, а также Ваня Хатников и Саша Трофимова.

Просмотров:77 "Пиковая дама" - одно из самых загадочных произведений русской классики. Оно - об изменчивости жестокой судьбы, о тщетности попыток "рассчитать" удачу, подчинить воле случай, о загадках человеческой психики, принимающей желаемое за действительное, близкое за далекое, о причудливости нашего воображения и, конечно же, о любви.Инсценировка, постановка, музыкальное оформление премьерной постановки принадлежат заслуженному артисту России, мастеру интерпретаций, как он сам себя называет, Владимиру Скворцову.Напомним, премьера "Пиковой дамы" в Норильске состоялась в конце прошлого сезона, 22 июля. В Норильске режиссер впервые побывал в сентябре 2016 года в качестве преподавателя образовательной программы "Шекспир в меняющемся мире". Тогда же была достигнута договоренность между руководством театра и режиссером о постановке спектакля. Нынешний год для Владимира Скворцова - "сезон режиссерских трактовок". Постановка "Пиковой дамы" - 12-я по счету режиссерская работа в его творческой биографии.Роли в спектакле исполняют: Роман Лесик, Евгения Камбалина, Денис Чайников, Юлия Новикова, Алексей Ковригин, Сергей Дербенцев, Александр Жуйков, Александр Носырев, Варвара Бабаянц, Галина Савина, а также Ваня Хатников и Саша Трофимова.