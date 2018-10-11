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11 октября 2018, 18:33



Администрация просит автовладельцев убрать свое имущество с земельных участков района Центральный города Норильска. Список адресов прилагается.

1. Октябрьская, 19в, BMW 520, Н 736 ТМ 24 Черный разукомп-ван 2. Ленинский проспект, 27а, ГАЗель, б/н Зеленый разукомп-ван 3. Ленинский проспект, 48, ГАЗ-3110, В 392 ВК 124 Черный разукомп-ван 4. Комсомольская, 45е, ГАЗ-3110, Н 360 УН 24 Зеленый разукомп-ван 5. Орджоникидзе, 16а, Mercedes Benz, Х 797 УА 24 Синий разукомп-ван 6. Озерная, 17, Renault Logan, М 286 МЕ 124 Красный разукомп-ван 7. Орджоникидзе, 10, Тойота-Калдина, А 846 РТ 24 Черный разукомп-ван 8. Ломоносова, 1-3, Тойота-Чайзер, А 563 ВК 124 Черный разукомп-ван 9. Лауреатов, 37, ГАЗ-3110, О 318 КС 24 Черный разукомп-ван 10. Московская, 19а, ГАЗ-3110, У 133 УН 24 Серый разукомп-ван 11. Лауреатов, 23, Тойота-Виста, У 247 ВВ 124 Зеленый разукомп-ван 12. Лауреатов, 21, Тойота-Королла, В 378 ВК 124 Белый разукомп-ван 13. Ленинградская, 12а, ВАЗ-2110, М 531 МЕ 24 Зеленый разукомп-ван 14. Комсомольская, 1а, Daewoo Espero, б/н Вишневый разукомп-ван

Просмотров:236 Владельцев автомобилей по нижеперечисленным адресам просят убрать брошенную технику. Поводов не нарушать закон у граждан, забывших это сделать, как минимум два: п. 13.1. Правил благоустройства территории муниципального образования город Норильск, утвержденных Норильским городским Советом депутатов 02.11.2010 № 29-719, гласит, что пользователи автотранспортных средств обязаны хранить их в специально оборудованных для этого местах (автостоянках, гаражах и т. д.); п. 13.4. Правил благоустройства территории муниципального образования город Норильск, утвержденных Норильским городским Советом депутатов 02.11.2010 № 29-719, запрещает оставлять разукомплектованное (в неработоспособном состоянии, с отсутствием деталей и узлов) автотранспортное средство на территории города.1. Октябрьская, 19в, BMW 520, Н 736 ТМ 24 Черный разукомп-ван2. Ленинский проспект, 27а, ГАЗель, б/н Зеленый разукомп-ван3. Ленинский проспект, 48, ГАЗ-3110, В 392 ВК 124 Черный разукомп-ван4. Комсомольская, 45е, ГАЗ-3110, Н 360 УН 24 Зеленый разукомп-ван5. Орджоникидзе, 16а, Mercedes Benz, Х 797 УА 24 Синий разукомп-ван6. Озерная, 17, Renault Logan, М 286 МЕ 124 Красный разукомп-ван7. Орджоникидзе, 10, Тойота-Калдина, А 846 РТ 24 Черный разукомп-ван8. Ломоносова, 1-3, Тойота-Чайзер, А 563 ВК 124 Черный разукомп-ван9. Лауреатов, 37, ГАЗ-3110, О 318 КС 24 Черный разукомп-ван10. Московская, 19а, ГАЗ-3110, У 133 УН 24 Серый разукомп-ван11. Лауреатов, 23, Тойота-Виста, У 247 ВВ 124 Зеленый разукомп-ван12. Лауреатов, 21, Тойота-Королла, В 378 ВК 124 Белый разукомп-ван13. Ленинградская, 12а, ВАЗ-2110, М 531 МЕ 24 Зеленый разукомп-ван14. Комсомольская, 1а, Daewoo Espero, б/н Вишневый разукомп-ван