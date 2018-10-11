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11 октября 2018, 18:36

Депутаты Закособрания согласовали кандидатуры на должности первых заместителей губернатора края.


После победы на выборах Александр Усс формирует команду. Первыми от приставки и. о. должны избавиться руководитель администрации главы региона и председатель правительства. Александр Усс на эти должности предложил кандидатуры Сергея Пономаренко и Юрия Лапшина.
Сергей Пономаренко — коренной красноярец, в правительстве работает с 2003 года. Руководителем администрации губернатора впервые стал в 2012-м. «Первая задача — это укрепление местного самоуправления. Конкуренция на выборах глав невысокая. Если мы не примем кардинальных решений, кадровый состав органов местного самоуправления будет выхолощен. Второе направление — стимулирование органов местного самоуправление к поиску внутренних источников саморазвития», — сказал и. о. первого заместителя губернатора — руководитель администрации губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко.
Юрий Лапшин родился и вырос в Красноярске, у него за плечами большой опыт работы в бизнесе, также в органах власти Хакасии. В правительстве Красноярского края он с октября 2014-го. Одной из задач считает личный диалог с федеральной властью ради развития региона. «Системных вопросов, которые необходимо решать с федеральными органами исполнительной власти, очень много. Это участие Красноярского края в национальных проектах, это комплексный инвестпроект «Енисейская Сибирь», строительство метро в Красноярске», — сказал и. о. первого заместителя губернатора — председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин.
За Пономаренко и Лапшина депутаты голосуют единогласно. Такое однозначное «ЗА» в подобном голосовании впервые. «Единогласная поддержка говорит о том, что депутаты намерены работать в тесном сотрудничестве, направленном на качественное решение всех задач, которые стоят перед краем. Это те люди, которые уже доказали свою эффективность и умение работать в команде. Тем более команда исполнительной власти, как было сегодня анонсировано, существенно обновится», — отметил председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов.
О том, насколько и как обновится кабинет министров региона, станет известно в течение ближайших 10 дней. «По работе с федеральной властью, скорее всего, у нас появится ещё один заместитель губернатора края с местом дислокации в Москве, который будет заниматься этой же работой наряду с представительством», — пояснил губернатор Красноярского края Александр Усс.
На сессии депутаты обсудили корректировку бюджета. Регион из Федерации получает пять миллиардов рублей. Большая часть пойдёт на подготовку к Универсиаде, почти миллиард — на здравоохранение, образование и спорт. Кроме этого депутаты готовят письмо в правительство России с просьбой отсрочить так называемую «мусорную реформу» хотя бы для северных районов края. В конце октября краевые депутаты представят своё видение этого вопроса в Государственной Думе России.
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