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12 октября 2018, 10:02



Налоговая команда «Норникеля» признана лучшей на конкурсе РСПП и PwC.

Награда учреждена Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) и PwC в 2016 г. для признания профессиональных успехов налоговых лидеров, выявления и распространения лучших методов организации налоговых команд и объединения профессионального сообщества налоговых экспертов высокого уровня. На участие в конкурсе было прислано более 100 заявок от ведущих российских компаний, представляющих различные отрасли экономики. По мнению экспертного совета премии, в который вошли руководители бизнес-объединений, представители ведущих научных учреждений в финансово-экономической сфере и представители налоговых служб крупнейших компаний, из всех представленных заявок «Норникель» показал самые высокие результаты командной работы в сфере повышения эффективности налоговой функции, участия в законопроектной деятельности и проактивности во взаимодействии с ФНС России. Также специалисты налогового департамента компании были отмечены за высокие показатели в реализации комплекса налоговых проектов, касающихся имплементации системы управления налоговыми рисками, повышения налоговой эффективности в регионах присутствия и включение ЕРП («Енисейское речное пароходство», входит в группу компаний «Норникель») в налоговой мониторинг. На торжественной церемонии вручения премии директор налогового департамента Андрей Кизимов отметил работу всей команды, благодаря которой компания была признана лучшей. «Эта премия — не только независимая оценка заслуг налоговых команд и налоговых проектов, но и хороший стимул и мотивация для дальнейшего развития, совершенствования налоговой функции и реализации новых, более эффективных и технологичных проектов», — сказал Кизимов.

Просмотров:131 Налоговый департамент «Норникеля» стал обладателем Гран-при премии в сфере корпоративного налогообложения по совокупности номинаций «Налоговая команда года» и «Налоговый проект года».Награда учреждена Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) и PwC в 2016 г. для признания профессиональных успехов налоговых лидеров, выявления и распространения лучших методов организации налоговых команд и объединения профессионального сообщества налоговых экспертов высокого уровня.На участие в конкурсе было прислано более 100 заявок от ведущих российских компаний, представляющих различные отрасли экономики.По мнению экспертного совета премии, в который вошли руководители бизнес-объединений, представители ведущих научных учреждений в финансово-экономической сфере и представители налоговых служб крупнейших компаний, из всех представленных заявок «Норникель» показал самые высокие результаты командной работы в сфере повышения эффективности налоговой функции, участия в законопроектной деятельности и проактивности во взаимодействии с ФНС России.Также специалисты налогового департамента компании были отмечены за высокие показатели в реализации комплекса налоговых проектов, касающихся имплементации системы управления налоговыми рисками, повышения налоговой эффективности в регионах присутствия и включение ЕРП («Енисейское речное пароходство», входит в группу компаний «Норникель») в налоговой мониторинг.На торжественной церемонии вручения премии директор налогового департамента Андрей Кизимов отметил работу всей команды, благодаря которой компания была признана лучшей. «Эта премия — не только независимая оценка заслуг налоговых команд и налоговых проектов, но и хороший стимул и мотивация для дальнейшего развития, совершенствования налоговой функции и реализации новых, более эффективных и технологичных проектов», — сказал Кизимов.