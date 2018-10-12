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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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14:31 В Норильске действует штормовое предупреждение
13:46 Угнал велик по пьянке и теперь может лишиться свободы. В норильский суд поступило дело о краже велосипеда.
13:23 В эти выходные в рамках 5-го тура Суперлиги МФК «Норильский никель» сыграет против «Тюмени».
10:51 Многодетные работники получили преимущество перед коллегами при выборе времени отпуска.
10:36 Александр Усс провел ряд назначений.
10:02 Налоговая команда «Норникеля» признана лучшей на конкурсе РСПП и PwC.
18:36 Депутаты Закособрания согласовали кандидатуры на должности первых заместителей губернатора края.
18:33 Администрация просит автовладельцев убрать свое имущество с земельных участков района Центральный города Норильска. Список адресов прилагается.
17:54 Сегодня в Норильском театре драмы - открытие сезона. На сцене - премьера спектакля "Пиковая дама" по А. С. Пушкину в постановке московского режиссера Владимира Скворцова.
15:54 Подвез девушку домой и присвоил себе забытый ею телефон. Теперь извозчик может лишиться свободы.
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