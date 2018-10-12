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12 октября 2018, 10:36



Александр Усс провел ряд назначений.

Также губернатор внес на согласование в региональный парламент кандидатуру Владимира Викторовича Бахаря для назначения на должность заместителя председателя правительства – министра Красноярского края, осуществляющего государственное управление в области финансов. Кроме этого, Александр Усс внес на согласование в Законодательное собрание региона кандидатуру Егора Евгеньевича Васильева для назначения на должность министра Красноярского края, осуществляющего государственное управление в области экономического развития. Как раннее сообщалось, руководитель региона назначил Сергея Александровича Пономаренко на должность первого заместителя губернатора – руководителя администрации губернатора Красноярского края, а Юрия Анатольевича Лапшина - на должность первого заместителя губернатора Красноярского края – председателя правительства края.

Просмотров:112 Губернатор Красноярского края внес в Законодательное собрание на согласование кандидатуру Сергея Викторовича Верещагина для назначения на должность заместителя председателя правительства региона, координирующего деятельность министра, осуществляющего государственное управление в области экономического развития.Также губернатор внес на согласование в региональный парламент кандидатуру Владимира Викторовича Бахаря для назначения на должность заместителя председателя правительства – министра Красноярского края, осуществляющего государственное управление в области финансов.Кроме этого, Александр Усс внес на согласование в Законодательное собрание региона кандидатуру Егора Евгеньевича Васильева для назначения на должность министра Красноярского края, осуществляющего государственное управление в области экономического развития.Как раннее сообщалось, руководитель региона назначил Сергея Александровича Пономаренко на должность первого заместителя губернатора – руководителя администрации губернатора Красноярского края, а Юрия Анатольевича Лапшина - на должность первого заместителя губернатора Красноярского края – председателя правительства края.