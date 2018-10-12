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12 октября 2018, 10:51



Многодетные работники получили преимущество перед коллегами при выборе времени отпуска.

Согласно тексту документа, работникам, у которых трое и более детей в возрасте до 12 лет, предоставляется ежегодный отпуск в удобное для них время. Таким образом, многодетные родители получают приоритет при выборе времени для отдыха перед коллегами. По мнению авторов законопроекта, это позволит родителям более активно участвовать в воспитании своих детей, пишет «Наш Красноярский край».

Просмотров:165 Президент России Владимир Путин подписал закон об очередности предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска многодетным родителям.Согласно тексту документа, работникам, у которых трое и более детей в возрасте до 12 лет, предоставляется ежегодный отпуск в удобное для них время. Таким образом, многодетные родители получают приоритет при выборе времени для отдыха перед коллегами. По мнению авторов законопроекта, это позволит родителям более активно участвовать в воспитании своих детей, пишет «Наш Красноярский край».