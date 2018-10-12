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12 октября 2018, 13:23



В эти выходные в рамках 5-го тура Суперлиги МФК «Норильский никель» сыграет против «Тюмени».

Всего история противостояний клубов насчитывает 51 игру, в которых «Норникель» 16 раз выходил победителем и еще десять раз команды играли вничью. Разница забитых и пропущенных мячей – 196:178 в пользу «Тюмени». При этом последний раз норильчане побеждали тюменцев в марте 2014 года – 6:4. Также отметим, что на сегодняшний день у «Норникеля» девять очков в шести проведенных играх и пятое место в турнирной таблице, у «Тюмени» - 17 очков в восьми играх и вторая строчка. Первый матч между «Тюменью» и «Норникелем» будет показан на телеканале «Матч! Наш спорт». Кроме того, оба поединка будут транслироваться на официальном канале АМФР в YouTube. Начало игр в 13.00 (мск).

Просмотров:75 С одним из лидеров чемпионата норильчане встретятся на выезде, матчи пройдут в субботу и воскресенье, 13-14 октября.Всего история противостояний клубов насчитывает 51 игру, в которых «Норникель» 16 раз выходил победителем и еще десять раз команды играли вничью. Разница забитых и пропущенных мячей – 196:178 в пользу «Тюмени». При этом последний раз норильчане побеждали тюменцев в марте 2014 года – 6:4.Также отметим, что на сегодняшний день у «Норникеля» девять очков в шести проведенных играх и пятое место в турнирной таблице, у «Тюмени» - 17 очков в восьми играх и вторая строчка.Первый матч между «Тюменью» и «Норникелем» будет показан на телеканале «Матч! Наш спорт». Кроме того, оба поединка будут транслироваться на официальном канале АМФР в YouTube. Начало игр в 13.00 (мск).