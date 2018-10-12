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12 октября 2018, 13:46



Угнал велик по пьянке и теперь может лишиться свободы. В норильский суд поступило дело о краже велосипеда.

Сотрудники полиции установили, что заявитель оставил велосипед около одного из магазинов города на площади Металлургов. Злоумышленник, будучи нетрезвым, увидел, что велосипед оставлен без присмотра и похитил его. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», максимальная санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы. В ближайшее время похититель предстанет перед судом.

Просмотров:70 В августе в дежурную часть отдела МВД России по г. Норильску обратился мужчина, который заявил о пропаже велосипеда.Сотрудники полиции установили, что заявитель оставил велосипед около одного из магазинов города на площади Металлургов. Злоумышленник, будучи нетрезвым, увидел, что велосипед оставлен без присмотра и похитил его.По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», максимальная санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы.В ближайшее время похититель предстанет перед судом.