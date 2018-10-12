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12 октября 2018, 14:31



В Норильске действует штормовое предупреждение.



Просмотров:180 Его объявили сегодня в 7 утра. По прогнозу синоптиков в городе ожидается сильный ветер с порывами 15-20 м/с, в горных районах они могут достигнуть 20-25 м/с. Временами возможен небольшой дождь со снегом. При этом температура воздуха будет от 0 до +5 градусов.