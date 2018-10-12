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12 октября 2018, 14:40



Инвалиды-студенты, получающие профобразование дистанционно, могут получить от государства компьютер.

Компьютерная техника передается в собственность при среднедушевом доходе семьи менее полуторакратной величины прожиточного минимума на душу населения, установленной по соответствующей группе территорий Красноярского края. Для получения компьютерной техники инвалиды, а также родители (законные представители) детей-инвалидов должны предоставить в управление социальной политики определенный пакет документов. За подробной информацией следует обращаться: район Центральный – ул. Советская, 14; район Талнах – ул. Полярная, 7; район Кайеркан – ул. Шахтерская, 9а. Телефон для справок 42-50-25.

Просмотров:149 Министерство социальной политики Красноярского края в рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан» предоставляет компьютерную технику для инвалидов, получающих профессиональное образование с использованием дистанционных технологий.Компьютерная техника передается в собственность при среднедушевом доходе семьи менее полуторакратной величины прожиточного минимума на душу населения, установленной по соответствующей группе территорий Красноярского края.Для получения компьютерной техники инвалиды, а также родители (законные представители) детей-инвалидов должны предоставить в управление социальной политики определенный пакет документов. За подробной информацией следует обращаться:район Центральный – ул. Советская, 14; район Талнах – ул. Полярная, 7; район Кайеркан – ул. Шахтерская, 9а.Телефон для справок 42-50-25.