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12 октября 2018, 15:15



52-летний местный житель предстанет перед судом за кражу сотовых телефонов.

Когда полицейские установили его причастность к краже, то завели на него уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Похищенное имущество возвращено владельцу. Уголовное дело направлено в городской суд. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Просмотров:144 Подозреваемый был в гостях у приятеля. Вечер они коротали за бутылочкой горячительного. В какой-то момент гость увидел на диване два сотовых телефона хозяина квартиры. Воспользовавшись удобным моментом, мужчина украл телефоны. Их общая стоимость составляет восемь тысяч рублей.Когда полицейские установили его причастность к краже, то завели на него уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.Похищенное имущество возвращено владельцу. Уголовное дело направлено в городской суд. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.