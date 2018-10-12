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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:53 В Норильске пройдут публичные слушания по правилам благоустройства
17:19 Сегодня в Норильске поздравляют сотрудников Объединенной дирекции заповедников Таймыра.
17:07 Спортивный клуб «Зевс» отметил свое трехлетие и дал старт четвертой региональной спартакиаде.
15:34 Норильский аэропорт назовут в честь знаменитого человека.
15:15 52-летний местный житель предстанет перед судом за кражу сотовых телефонов.
14:40 Инвалиды-студенты, получающие профобразование дистанционно, могут получить от государства компьютер.
14:31 В Норильске действует штормовое предупреждение.
13:46 Угнал велик по пьянке и теперь может лишиться свободы. В норильский суд поступило дело о краже велосипеда.
13:23 В эти выходные в рамках 5-го тура Суперлиги МФК «Норильский никель» сыграет против «Тюмени».
10:51 Многодетные работники получили преимущество перед коллегами при выборе времени отпуска.
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