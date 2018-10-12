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12 октября 2018, 15:34



Норильский аэропорт назовут в честь знаменитого человека.

На первом этапе, который продлится до 21 октября, общественные палаты регионов должны будут представить организаторам предложения — от трех до 10 имен. Их вынесут на суд общественности. Голосование на сайте проекта продлится до 28 октября. За этот период список может быть дополнен предложениями обычных горожан — имя попадет в список, если его предложат больше 500 человек. С 29 октября по 7 ноября организаторы проведут социологические опросы. Результатом этого станет список из трех имен для каждого из 45 аэропортов. С 8 ноября начнется финальное голосование. Для того чтобы принять в нем участие, можно проголосовать на сайте или в социальных сетях, отправить смс либо заполнить анкету на борту самолета или в пунктах, которые поставят на железнодорожных вокзалах и в аэропортах городов-участников, пишет newslab.ru. Новые имена аэропортам присвоят до конца 2018 года. Гражданская ассамблея Красноярского края ждет предложений от жителей региона. Имена выдающихся земляков, именем которых можно было бы назвать аэропорты Красноярска и Норильска, можно предложить до 15 октября по телефону (391) 221-29-87 или по электронной почте grass@krsn.ru с пометкой «Великие имена России».

Просмотров:272 В России стартовал первый этап конкурса, итогом которого станет переименование 45 российских аэропортов. В список попали воздушные гавани Красноярска и Норильска. По условиям конкурса им могут присвоить имена знаменитых художников, писателей, военных, ученых или общественных деятелей. При этом организаторы просят не предлагать имена политиков, которые стали известны за последние 100 лет.На первом этапе, который продлится до 21 октября, общественные палаты регионов должны будут представить организаторам предложения — от трех до 10 имен. Их вынесут на суд общественности. Голосование на сайте проекта продлится до 28 октября. За этот период список может быть дополнен предложениями обычных горожан — имя попадет в список, если его предложат больше 500 человек.С 29 октября по 7 ноября организаторы проведут социологические опросы. Результатом этого станет список из трех имен для каждого из 45 аэропортов. С 8 ноября начнется финальное голосование. Для того чтобы принять в нем участие, можно проголосовать на сайте или в социальных сетях, отправить смс либо заполнить анкету на борту самолета или в пунктах, которые поставят на железнодорожных вокзалах и в аэропортах городов-участников, пишет newslab.ru.Новые имена аэропортам присвоят до конца 2018 года.Гражданская ассамблея Красноярского края ждет предложений от жителей региона. Имена выдающихся земляков, именем которых можно было бы назвать аэропорты Красноярска и Норильска, можно предложить до 15 октября по телефону (391) 221-29-87 или по электронной почте grass@krsn.ru с пометкой «Великие имена России».