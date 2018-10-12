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12 октября 2018, 17:07



Спортивный клуб «Зевс» отметил свое трехлетие и дал старт четвертой региональной спартакиаде.

За три года своего существования клуб стал известен как на территории Большого Норильска, так и в крае. Благодаря спортивным достижениям студентов учебных заведений клуб стал достойно выступать на соревнованиях среди муниципальных бюджетных организаций и подразделений «Норильского никеля». Так, в сентябре 2017 года 35 спортсменов клуба приняли участие во Всероссийском пробеге кросса наций и заняли первое место среди женщин на дистанции 3000 метров. В мае этого года сборная команда юношей по мини- футболу спортивного клуба «Зевс» Норильского техникума промышленных технологий и сервиса стала лучшей среди 120 команд по мини-футболу на всероссийском финале проекта «Мини-футбол в вузы». В Норильск ребята вернулись с кубком победителей чемпионата. Впрочем, за три года существования клуба было немало спортивных достижений и поводов для гордости за своих спортсменов, многие из которых стали обладателями значков ГТО. Так, за 2017-2018 учебный год нормативы ГТО сдали и получили значки и удостоверения 143 учащихся и 12 преподавателей. В день трехлетия клуба и открытия четвертой спартакиады своих героев нашли 19 значков и удостоверений, из них: восемь золотых значков, шесть серебряных и пять бронзовых. Идейный вдохновитель спортсменов и председатель клуба «Зевс» Любовь Сулим в день рождения клуба за высокие достижения в педагогической деятельности была награждена государственной премией в области профессионального воспитания. Сама Любовь Ивановна скромно говорит, что просто нужно любить то, что ты делаешь, и все будет складываться так, как нужно. В этом году переходящий кубок спортивного клуба «Зевс» остался у команды Норильского техникума промышленных технологий и сервиса. В завершение торжественной церемонии награждения спортсменов было объявлено об открытии четвертой региональной спартакиады среди учебных учреждений Большого Норильска.

Просмотров:113 Спортивный клуб «Зевс» был создан на базе Норильского техникума промышленных технологий и сервиса в 2015 году для пропаганды здорового образа жизни и подготовки юношей к службе в рядах Российской армии. Клуб стал совместным и довольно успешным проектом техникума и благотворительного фонда «Территория добра». На базе клуба работает семь спортивных секций: настольный теннис, гиревой спорт, волейбол, баскетбол, мини-футбол, дартс и шахматы. Эти секции посещают почти 400 человек.За три года своего существования клуб стал известен как на территории Большого Норильска, так и в крае. Благодаря спортивным достижениям студентов учебных заведений клуб стал достойно выступать на соревнованиях среди муниципальных бюджетных организаций и подразделений «Норильского никеля». Так, в сентябре 2017 года 35 спортсменов клуба приняли участие во Всероссийском пробеге кросса наций и заняли первое место среди женщин на дистанции 3000 метров. В мае этого года сборная команда юношей по мини- футболу спортивного клуба «Зевс» Норильского техникума промышленных технологий и сервиса стала лучшей среди 120 команд по мини-футболу на всероссийском финале проекта «Мини-футбол в вузы». В Норильск ребята вернулись с кубком победителей чемпионата.Впрочем, за три года существования клуба было немало спортивных достижений и поводов для гордости за своих спортсменов, многие из которых стали обладателями значков ГТО. Так, за 2017-2018 учебный год нормативы ГТО сдали и получили значки и удостоверения 143 учащихся и 12 преподавателей. В день трехлетия клуба и открытия четвертой спартакиады своих героев нашли 19 значков и удостоверений, из них: восемь золотых значков, шесть серебряных и пять бронзовых.Идейный вдохновитель спортсменов и председатель клуба «Зевс» Любовь Сулим в день рождения клуба за высокие достижения в педагогической деятельности была награждена государственной премией в области профессионального воспитания. Сама Любовь Ивановна скромно говорит, что просто нужно любить то, что ты делаешь, и все будет складываться так, как нужно.В этом году переходящий кубок спортивного клуба «Зевс» остался у команды Норильского техникума промышленных технологий и сервиса. В завершение торжественной церемонии награждения спортсменов было объявлено об открытии четвертой региональной спартакиады среди учебных учреждений Большого Норильска.