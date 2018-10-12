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12 октября 2018, 17:19



Сегодня в Норильске поздравляют сотрудников Объединенной дирекции заповедников Таймыра.

В 2018 году "Заповедники Таймыра" отметили сразу несколько юбилеев: 25 лет исполнилось со дня создания заповедника "Большой Арктический", 30 лет заповеднику "Путоранский", 30 лет заказнику "Пуринский" и пять лет самой Объединенной дирекции заповедников Таймыра. Сегодня в объединенной дирекции трудятся более 80 человек. В преддверии профессионального праздника в юбилейный год сотрудников природоохранного предприятия поздравил председатель постоянной депутатской комиссии по городскому хозяйству Дмитрий Карасев. От имени горсовета заслуженным специалистам он вручил благодарственные письма горсовета. Директор "Заповедников Таймыра" Виктор Матасов отметил своих коллег юбилейными медалями "65 лет городу Норильску" и благодарственным письмом главы Норильска. Впервые в честь праздника были выпущены памятные медали заповедников-юбиляров, которыми тоже отмечены специалисты природоохраны. «Пользуясь случаем, хочу поздравить не только своих коллег, но и всех неравнодушных к сохранению природы людей. Самый главный итог нашей работы за минувшие пять лет - объединение команды единомышленников и создание волонтерского движения. Волонтеры помогают нам обустраивать лагеря на озерах Лама и Собачье, изучать представителей краснокнижных видов. На следующий год мы планируем вывезти группы волонтеров на озеро Аян и организовать изучение морских млекопитающих и белого медведя в Арктике», - отметил Виктор Матасов.

Просмотров:109 14 октября, в воскресенье, отмечается День работников заповедников и национальных парков. Объединенная дирекция заповедников Таймыра образовалась в 2013 году, когда объединились крупнейшие заповедники России - "Большой Арктический", "Путоранский" и "Таймырский", а также "Пуринский" и "Североземельский" заказники. Сегодня "Заповедники Таймыра" - самая крупная природоохранная территория России и в мире. 10,8 миллиона гектар уникальных природных комплексов российской Арктики, разнообразие природных зон - от арктических пустынь на севере до горной тайги на юге.В 2018 году "Заповедники Таймыра" отметили сразу несколько юбилеев: 25 лет исполнилось со дня создания заповедника "Большой Арктический", 30 лет заповеднику "Путоранский", 30 лет заказнику "Пуринский" и пять лет самой Объединенной дирекции заповедников Таймыра. Сегодня в объединенной дирекции трудятся более 80 человек. В преддверии профессионального праздника в юбилейный год сотрудников природоохранного предприятия поздравил председатель постоянной депутатской комиссии по городскому хозяйству Дмитрий Карасев. От имени горсовета заслуженным специалистам он вручил благодарственные письма горсовета.Директор "Заповедников Таймыра" Виктор Матасов отметил своих коллег юбилейными медалями "65 лет городу Норильску" и благодарственным письмом главы Норильска. Впервые в честь праздника были выпущены памятные медали заповедников-юбиляров, которыми тоже отмечены специалисты природоохраны.«Пользуясь случаем, хочу поздравить не только своих коллег, но и всех неравнодушных к сохранению природы людей. Самый главный итог нашей работы за минувшие пять лет - объединение команды единомышленников и создание волонтерского движения. Волонтеры помогают нам обустраивать лагеря на озерах Лама и Собачье, изучать представителей краснокнижных видов. На следующий год мы планируем вывезти группы волонтеров на озеро Аян и организовать изучение морских млекопитающих и белого медведя в Арктике», - отметил Виктор Матасов.