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12 октября 2018, 17:19

Сегодня в Норильске поздравляют сотрудников Объединенной дирекции заповедников Таймыра.


14 октября, в воскресенье, отмечается День работников заповедников и национальных парков. Объединенная дирекция заповедников Таймыра образовалась в 2013 году, когда объединились крупнейшие заповедники России - "Большой Арктический", "Путоранский" и "Таймырский", а также "Пуринский" и "Североземельский" заказники. Сегодня "Заповедники Таймыра" - самая крупная природоохранная территория России и в мире. 10,8 миллиона гектар уникальных природных комплексов российской Арктики, разнообразие природных зон - от арктических пустынь на севере до горной тайги на юге.
В 2018 году "Заповедники Таймыра" отметили сразу несколько юбилеев: 25 лет исполнилось со дня создания заповедника "Большой Арктический", 30 лет заповеднику "Путоранский", 30 лет заказнику "Пуринский" и пять лет самой Объединенной дирекции заповедников Таймыра. Сегодня в объединенной дирекции трудятся более 80 человек. В преддверии профессионального праздника в юбилейный год сотрудников природоохранного предприятия поздравил председатель постоянной депутатской комиссии по городскому хозяйству Дмитрий Карасев. От имени горсовета заслуженным специалистам он вручил благодарственные письма горсовета.
Директор "Заповедников Таймыра" Виктор Матасов отметил своих коллег юбилейными медалями "65 лет городу Норильску" и благодарственным письмом главы Норильска. Впервые в честь праздника были выпущены памятные медали заповедников-юбиляров, которыми тоже отмечены специалисты природоохраны.
«Пользуясь случаем, хочу поздравить не только своих коллег, но и всех неравнодушных к сохранению природы людей. Самый главный итог нашей работы за минувшие пять лет - объединение команды единомышленников и создание волонтерского движения. Волонтеры помогают нам обустраивать лагеря на озерах Лама и Собачье, изучать представителей краснокнижных видов. На следующий год мы планируем вывезти группы волонтеров на озеро Аян и организовать изучение морских млекопитающих и белого медведя в Арктике», - отметил Виктор Матасов.

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    Список новостей

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18:54   "Родина" зовет на "Полярную сову". Открыт прием видеороликов и зарисовок к участию во всероссийском фестивале-конкурсе аудиовизуальных ... 18:51   В Красноярском крае Фонду капитального ремонта ищут нового директора. Еще месяц назад был отправлен в отставку бывший руководитель Нина Авдеева.
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11:11   Задержан 27-летний норильчанин с «синтетикой» в кармане. 10:43   При формировании проекта регионального бюджета на следующий год проиндексирован ряд социально значимых расходов.
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