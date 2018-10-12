Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

12 октября 2018, 17:53



В Норильске пройдут публичные слушания по правилам благоустройства

В Центральном районе в 17 часов в конференц-зале Управления городского хозяйства (ул. Севастопольская, д.7). В Талнахе в 14:00 в конференц-зале Талнахского территориального Управления (ул. Диксона, д. 10). В Кайеркане в 10:00 в конференц-зале Кайерканского территориального Управления (ул. Шахтерская, д. 9а). В Снежногорске в 10:00 в конференц-зале Снежногорского территориального Управления (ул. Хантайская набережная, д. 10). В указанных подразделениях администрации города можно заранее ознакомится с материалами к слушаниям, а также на официальном сайте города норильск.рф.

Просмотров:93 Публичные слушания "О внесении изменений в Решение от 2 ноября 2010 г. № 29-719 Об утверждении правил благоустройства территории муниципального образования город Норильск" назначены на 20 октября и пройдут во всех районах города.В Центральном районе в 17 часов в конференц-зале Управления городского хозяйства (ул. Севастопольская, д.7).В Талнахе в 14:00 в конференц-зале Талнахского территориального Управления (ул. Диксона, д. 10).В Кайеркане в 10:00 в конференц-зале Кайерканского территориального Управления (ул. Шахтерская, д. 9а).В Снежногорске в 10:00 в конференц-зале Снежногорского территориального Управления (ул. Хантайская набережная, д. 10).В указанных подразделениях администрации города можно заранее ознакомится с материалами к слушаниям, а также на официальном сайте города норильск.рф.