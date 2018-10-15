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15 октября 2018, 12:13



С наступлением первых морозов горожан предупреждают об опасности выхода на тонкий лед.

Опасно ходить по льду, покрытому снегом, ведь снег, выпавший на только что образовавшийся лед, помимо того что маскирует полыньи, еще и замедляет рост его толщины. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости, возникающей из-за тумана, снегопада или дождя. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга в пять-шесть метров. Выход на лед в состоянии алкогольного опьянения может привести к гибели. Во избежание несчастных случаев родителям и педагогам следует объяснить детям, какую опасность таят в себе игры на неокрепшем или непроверенном льду. Службы МЧС предупреждают, что осторожность и бдительность во время ледостава — залог безопасности и сохранности здоровья горожан.

Просмотров:194 С приходом зимы и наступлением холодов на водоемах наблюдается становление перволедья. В это время выходить на поверхность льда крайне опасно. Скрепленный вечерним или ночным морозом, осенний лед способен утром выдерживать небольшую нагрузку, но днем становится пористым и очень слабым, хоть и сохраняет достаточную толщину.Опасно ходить по льду, покрытому снегом, ведь снег, выпавший на только что образовавшийся лед, помимо того что маскирует полыньи, еще и замедляет рост его толщины. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости, возникающей из-за тумана, снегопада или дождя. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга в пять-шесть метров. Выход на лед в состоянии алкогольного опьянения может привести к гибели. Во избежание несчастных случаев родителям и педагогам следует объяснить детям, какую опасность таят в себе игры на неокрепшем или непроверенном льду.Службы МЧС предупреждают, что осторожность и бдительность во время ледостава — залог безопасности и сохранности здоровья горожан.