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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:42 Норильчанам представили концепцию будущего Музея современного искусства, который, по замыслу, должен открыться к 70-летнему юбилею города в здании на Комсомольской, 37.
16:53 В Оганере открыли новую детскую игровую площадку. Торжественное открытие игровой зоны в районе ул. Озерной, 15а, состоялось в минувшую субботу.
16:25 С 25 по 28 октября в Норильске состоится Северный книжный интеллектуальный фестиваль (СКИФ).
16:17 Московский театр "Мюзик-холл" выступит на сцене Заполярного театра драмы им. Вл. Маяковского.
14:40 Сегодня норильские школьники остались дома. Из-за штормового ветра объявлена актировка.
14:36 Дом детского творчества концертом-сказкой открыл новый сезон. Праздник отличался особой торжественностью – в этом году система дополнительного образования в России, к которой относится и ДДТ, отмечает свое 100-летие.
13:21 МФК «Норильский никель» в 5-м туре Суперлиги на выезде сыграл с «Тюменью» - 4:4 и 3:4.
12:27 «Норникель» объединяет социальных предпринимателей Севера.
12:13 С наступлением первых морозов горожан предупреждают об опасности выхода на тонкий лед.
17:53 В Норильске пройдут публичные слушания по правилам благоустройства.
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