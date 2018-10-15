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15 октября 2018, 12:27



«Норникель» объединяет социальных предпринимателей Севера.

Программа слета начнется с выступлений успешных предпринимателей из Мурманской области, а также Архангельска, Санкт-Петербурга, Норильска, Вязьмы (Смоленская область) и деревни Малый Турыш (Свердловская область). Участие в мероприятии примут Анна Злотко, дизайнер одежды с северной тематикой, основатель инклюзивных мастерских «Простые вещи» в Петербурге Мария Грекова. «Работа слета охватит три тематических блока: направления бизнеса — туризм и ремесла, досуг и образование, — говорит начальник управления благотворительных программ департамента соцполитики «Норникеля» Игорь Сухотин. - В ходе креативной сессии участники познакомятся с проектами социальных предпринимателей и вместе с экспертами приступят к генерации идей по созданию новых и расширению уже существующих бизнесов». Профессиональное общение продолжится на мастер-классах. Участники обсудят, как перейти от мечты к конкретным действиям, как подать свой продукт и рассказать о нем, как получить поддержку государства и наладить эффективное взаимодействие. Кроме того, будет представлена возможность получить консультации экспертов с экспресс-оценкой собственных проектов. На ток-шоу «Не делай как я» участники рассмотрят ошибки новичков и узнают, как их удалось исправить. Открытую дискуссию будет модерировать бизнес-тренер компании Business&Business Алексей Молчанов. Чтобы принять участие в слете, необходимо пройти регистрацию.

Просмотров:211 26 октября в центре «Вторая школа» поселка Никель Мурманской области пройдет слет социальных предпринимателей Севера. Проект создан как площадка для дискуссий и обмена опытом между соцпредпринимателями, представителями бизнеса и экспертами-консультантами.Программа слета начнется с выступлений успешных предпринимателей из Мурманской области, а также Архангельска, Санкт-Петербурга, Норильска, Вязьмы (Смоленская область) и деревни Малый Турыш (Свердловская область). Участие в мероприятии примут Анна Злотко, дизайнер одежды с северной тематикой, основатель инклюзивных мастерских «Простые вещи» в Петербурге Мария Грекова.«Работа слета охватит три тематических блока: направления бизнеса — туризм и ремесла, досуг и образование, — говорит начальник управления благотворительных программ департамента соцполитики «Норникеля» Игорь Сухотин. - В ходе креативной сессии участники познакомятся с проектами социальных предпринимателей и вместе с экспертами приступят к генерации идей по созданию новых и расширению уже существующих бизнесов».Профессиональное общение продолжится на мастер-классах. Участники обсудят, как перейти от мечты к конкретным действиям, как подать свой продукт и рассказать о нем, как получить поддержку государства и наладить эффективное взаимодействие. Кроме того, будет представлена возможность получить консультации экспертов с экспресс-оценкой собственных проектов.На ток-шоу «Не делай как я» участники рассмотрят ошибки новичков и узнают, как их удалось исправить. Открытую дискуссию будет модерировать бизнес-тренер компании Business&Business Алексей Молчанов.Чтобы принять участие в слете, необходимо пройти регистрацию.