Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

15 октября 2018, 13:21



МФК «Норильский никель» в 5-м туре Суперлиги на выезде сыграл с «Тюменью» - 4:4 и 3:4.

Во втором матче за «Норникель» результативными ударами отметились Мелло на 5-й и Болинья на 48-й минутах с шестиметровой отметки. Еще один гол соперник записал на свой счет. У «Тюмени» ворота поразили дважды Антошкин (25-я и 27-я мин.), Андрей Соколов (35-я мин.) и Милованов (42-я мин.). «Начало игры у нас не получилось, была какая-то осторожность. Мы знали, что соперник очень мощный, обладающий отличной физической подготовкой, умеющий обыгрывать один в один. Может быть, поэтому наши футболисты осторожничали в каких-то моментах. Но когда мы немного перестроились, начали делать то, что я просил, мы стали действовать агрессивно, прессинговать, у нас стало получаться хорошо разрушать атаки «Тюмени». Говоря о втором матче, видимо, нас надломил гол в раздевалку и из раздевалки. Только вышли на второй игровой отрезок, нам забили пенальти. После этого команда немного психологически подсела. В свой актив я тоже эту игру не занесу. Я изменил звенья, надеялся, что наша первая четверка окажет достойное сопротивление лидерам «Тюмени», но они свои микроматчи проиграли. Но я видел, что команда после счета 4:1 не бросила играть, мы старались спасти матч, но, может быть, нам не хватило времени. Мы сейчас строим команду, поэтому я позволяю себе небольшие эксперименты. Думаю, мы на правильном пути, ведь эпизодами мне игра понравилась, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Норильского никеля» Евгений Куксевич. По итогам пятого тура «Норникель» с десятью очками расположился на шестом месте турнирной таблицы. В следующем туре, 3-4 ноября, норильчане дома сыграют с екатеринбургской «Синарой», у которой 14 очков и четвертое место. Более подробный материал об игре между «Тюменью» и «Норильским никелем» читайте в завтрашнем номере «Заполярной правды».

Просмотров:195 В первом матче, который завершился боевой ничьей, в составе норильчан отличились Канивец на 10-й, Соколов на 13-й, Кудзиев на 40-й и Болонья на 47-й минутах. У тюменцев забили Абрамович на 5-й, Нугуманов на 9-й, Крыкун на 17-й и Упалев на 45-й минутах.Во втором матче за «Норникель» результативными ударами отметились Мелло на 5-й и Болинья на 48-й минутах с шестиметровой отметки. Еще один гол соперник записал на свой счет. У «Тюмени» ворота поразили дважды Антошкин (25-я и 27-я мин.), Андрей Соколов (35-я мин.) и Милованов (42-я мин.). «Начало игры у нас не получилось, была какая-то осторожность. Мы знали, что соперник очень мощный, обладающий отличной физической подготовкой, умеющий обыгрывать один в один. Может быть, поэтому наши футболисты осторожничали в каких-то моментах. Но когда мы немного перестроились, начали делать то, что я просил, мы стали действовать агрессивно, прессинговать, у нас стало получаться хорошо разрушать атаки «Тюмени». Говоря о втором матче, видимо, нас надломил гол в раздевалку и из раздевалки. Только вышли на второй игровой отрезок, нам забили пенальти. После этого команда немного психологически подсела. В свой актив я тоже эту игру не занесу. Я изменил звенья, надеялся, что наша первая четверка окажет достойное сопротивление лидерам «Тюмени», но они свои микроматчи проиграли. Но я видел, что команда после счета 4:1 не бросила играть, мы старались спасти матч, но, может быть, нам не хватило времени. Мы сейчас строим команду, поэтому я позволяю себе небольшие эксперименты. Думаю, мы на правильном пути, ведь эпизодами мне игра понравилась, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Норильского никеля» Евгений Куксевич.По итогам пятого тура «Норникель» с десятью очками расположился на шестом месте турнирной таблицы. В следующем туре, 3-4 ноября, норильчане дома сыграют с екатеринбургской «Синарой», у которой 14 очков и четвертое место.Более подробный материал об игре между «Тюменью» и «Норильским никелем» читайте в завтрашнем номере «Заполярной правды».