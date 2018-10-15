Фото новости:

Открытие ВПП

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
15 октября 2018, 14:36

Дом детского творчества концертом-сказкой открыл новый сезон. Праздник отличался особой торжественностью – в этом году система дополнительного образования в России, к которой относится и ДДТ, отмечает свое 100-летие.


В концерте приняли участие ведущие коллективы Дома детского творчества: хореографические ансамбли «Самоцветы» и «Надежда», вокальный ансамбль «Ровесник», фольклорная группа «Забава», творческое объединение «Лира» - в общей сложности на сцену вышли порядка 120 детей.
По сюжету, девочка Даша, которую замечательно сыграла 11-летняя Даша Климова из ансамбля «Самоцветы», ищет друзей и попадает в сказочную страну, где все танцуют и поют, занимаются рукоделием и снимают телепередачи, проходит слет юных принцесс, резвятся забавные утята и гномы, в общем, творческая жизнь бьет ключом. И девочка находит среди этой компании и своих друзей, и занятие по душе. Сказка получилась динамичной и яркой настолько, что зрители, среди которых были в основном учащиеся Дома детского творчества, покидали зал в полном восторге. Режиссер и ведущий действа – многоликий Ярослав Рудковский, который в течение всего концерта появлялся перед публикой в самых разных образах, от сказочника-волшебника до свободного художника или гитариста.
Сегодня в ДДТ Кайеркана работает 26 творческих объединений, в которых занятия для полутора тысяч детей ведут более 40 педагогов. Руководит коллективом с 1994 года Тамара Кондик.
"Дом детского творчества давно стал тем золотым ключиком, который открывает для детей дверь в мир творчества, фантазии, в мир мечты. И пусть этот мир для каждого ребенка станет началом большой дороги в счастливое будущее", — поздравляя ребят с открытием творческого сезона, сказала директор ДДТ Тамара Кондик.

Просмотров:169
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 15 октября 2018 
18:42   Норильчанам представили концепцию будущего Музея современного искусства, который, по замыслу, должен открыться к 70-летнему юбилею города в здании на Комсомольской, 37. 16:53   В Оганере открыли новую детскую игровую площадку. Торжественное открытие игровой зоны в районе ул. Озерной, 15а, состоялось в минувшую субботу.
16:25   С 25 по 28 октября в Норильске состоится Северный книжный интеллектуальный фестиваль (СКИФ). 16:17   Московский театр "Мюзик-холл" выступит на сцене Заполярного театра драмы им. Вл. Маяковского.
14:40   Сегодня норильские школьники остались дома. Из-за штормового ветра объявлена актировка. 14:36   Дом детского творчества концертом-сказкой открыл новый сезон. Праздник отличался особой торжественностью – в этом году система ...
13:21   МФК «Норильский никель» в 5-м туре Суперлиги на выезде сыграл с «Тюменью» - 4:4 и 3:4. 12:27   «Норникель» объединяет социальных предпринимателей Севера.
12:13   С наступлением первых морозов горожан предупреждают об опасности выхода на тонкий лед.

 12 октября 2018 
17:53   В Норильске пройдут публичные слушания по правилам благоустройства. 17:19   Сегодня в Норильске поздравляют сотрудников Объединенной дирекции заповедников Таймыра.
17:07   Спортивный клуб «Зевс» отметил свое трехлетие и дал старт четвертой региональной спартакиаде. 15:34   Норильский аэропорт назовут в честь знаменитого человека.
15:15   52-летний местный житель предстанет перед судом за кражу сотовых телефонов. 14:40   Инвалиды-студенты, получающие профобразование дистанционно, могут получить от государства компьютер.
14:31   В Норильске действует штормовое предупреждение. 13:46   Угнал велик по пьянке и теперь может лишиться свободы. В норильский суд поступило дело о краже велосипеда.
13:23   В эти выходные в рамках 5-го тура Суперлиги МФК «Норильский никель» сыграет против «Тюмени». 10:51   Многодетные работники получили преимущество перед коллегами при выборе времени отпуска.
10:36   Александр Усс провел ряд назначений. 10:02   Налоговая команда «Норникеля» признана лучшей на конкурсе РСПП и PwC.

 11 октября 2018 
18:36   Депутаты Закособрания согласовали кандидатуры на должности первых заместителей губернатора края. 18:33   Администрация просит автовладельцев убрать свое имущество с земельных участков района Центральный города Норильска. Список адресов прилагается.
17:54   Сегодня в Норильском театре драмы - открытие сезона. На сцене - премьера спектакля "Пиковая дама" по А. С. Пушкину в постановке московского режиссера Владимира Скворцова. 15:54   Подвез девушку домой и присвоил себе забытый ею телефон. Теперь извозчик может лишиться свободы.
15:38   Сегодня пользователи интернета столкнутся с проблемами. 15:13   Сегодня в Норильском медицинском техникуме прошел смотр-конкурс санитарных дружин и санитарных постов предприятий Норильска.
14:36   Помидоры дорожают, а морковь – наоборот. Опубликована официальная статистика цен по региону. 14:19   Депутаты краевого парламента согласовали кандидатуры на ключевые посты в правительстве.
12:47   Норильские депутаты готовятся к очередной, восьмой, сессии 12:36   Налоговая служба проводит дни открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц.
12:12   Температура воздуха в этом октябре побила рекорд за все годы метеонаблюдений. 11:21   В Норильске с начала года около 170 родителей наказаны за ненадлежащее исполнение обязанностей.
09:37   Третий тур международной кросс-культурной программы Follow Up Siberia!, организованной «Норникелем», завершился в Чите. 09:24   В Норильске открывается сезон КВН.

 10 октября 2018 
20:09   Пресс-служба аэропорта Домодедово прокомментировала ситуацию с маломобильными пассажирами из Норильска, оставленными в аэропорту на длительное время. 18:58   В крае продолжается прием заявок на получение грантов для открытия собственного дела.
18:54   "Родина" зовет на "Полярную сову". Открыт прием видеороликов и зарисовок к участию во всероссийском фестивале-конкурсе аудиовизуальных ... 18:51   В Красноярском крае Фонду капитального ремонта ищут нового директора. Еще месяц назад был отправлен в отставку бывший руководитель Нина Авдеева.
18:34   Транспортная прокуратура Норильска проверит все вертолетные посадочные площадки. 17:21   Норильчане могут стать участниками акции «Мама, сходи к врачу».
17:20   В Норильске прошел слет социально ориентированных некоммерческих организаций. 16:37   Транспортная прокуратура начала проверку по публикации СМИ о трех маломобильных пассажирах из Норильска, оставленных в аэропорту Домодедово без воды на шесть часов.
15:57   Музей Норильска готовится к открытию выставки «Конструктивный мир. Мечты о пространстве. Александр Родченко и его круг». 15:17   «Норникель» встретил огонь Универсиады-2019 в Ульяновске.
14:51   Норильский клуб туристов «Таймыр» приглашает активных, целеустремленных, авантюрных норильчан на свои собрания. 14:40   Норильский государственный индустриальный институт, компания «Норникель», администрация города и Агентство развития Норильска реализуют совместный проект, направленный ...
12:43   Главный чум Таймыра стал победителем национальной общественной премии «Гармония». 12:19   С начала года за неуплату штрафа в установленный срок к административной ответственности привлечены более 300 водителей.
11:11   Задержан 27-летний норильчанин с «синтетикой» в кармане.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх