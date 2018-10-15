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15 октября 2018, 14:36



Дом детского творчества концертом-сказкой открыл новый сезон. Праздник отличался особой торжественностью – в этом году система дополнительного образования в России, к которой относится и ДДТ, отмечает свое 100-летие.

По сюжету, девочка Даша, которую замечательно сыграла 11-летняя Даша Климова из ансамбля «Самоцветы», ищет друзей и попадает в сказочную страну, где все танцуют и поют, занимаются рукоделием и снимают телепередачи, проходит слет юных принцесс, резвятся забавные утята и гномы, в общем, творческая жизнь бьет ключом. И девочка находит среди этой компании и своих друзей, и занятие по душе. Сказка получилась динамичной и яркой настолько, что зрители, среди которых были в основном учащиеся Дома детского творчества, покидали зал в полном восторге. Режиссер и ведущий действа – многоликий Ярослав Рудковский, который в течение всего концерта появлялся перед публикой в самых разных образах, от сказочника-волшебника до свободного художника или гитариста. Сегодня в ДДТ Кайеркана работает 26 творческих объединений, в которых занятия для полутора тысяч детей ведут более 40 педагогов. Руководит коллективом с 1994 года Тамара Кондик. "Дом детского творчества давно стал тем золотым ключиком, который открывает для детей дверь в мир творчества, фантазии, в мир мечты. И пусть этот мир для каждого ребенка станет началом большой дороги в счастливое будущее", — поздравляя ребят с открытием творческого сезона, сказала директор ДДТ Тамара Кондик.

Просмотров:169 В концерте приняли участие ведущие коллективы Дома детского творчества: хореографические ансамбли «Самоцветы» и «Надежда», вокальный ансамбль «Ровесник», фольклорная группа «Забава», творческое объединение «Лира» - в общей сложности на сцену вышли порядка 120 детей.По сюжету, девочка Даша, которую замечательно сыграла 11-летняя Даша Климова из ансамбля «Самоцветы», ищет друзей и попадает в сказочную страну, где все танцуют и поют, занимаются рукоделием и снимают телепередачи, проходит слет юных принцесс, резвятся забавные утята и гномы, в общем, творческая жизнь бьет ключом. И девочка находит среди этой компании и своих друзей, и занятие по душе. Сказка получилась динамичной и яркой настолько, что зрители, среди которых были в основном учащиеся Дома детского творчества, покидали зал в полном восторге. Режиссер и ведущий действа – многоликий Ярослав Рудковский, который в течение всего концерта появлялся перед публикой в самых разных образах, от сказочника-волшебника до свободного художника или гитариста.Сегодня в ДДТ Кайеркана работает 26 творческих объединений, в которых занятия для полутора тысяч детей ведут более 40 педагогов. Руководит коллективом с 1994 года Тамара Кондик."Дом детского творчества давно стал тем золотым ключиком, который открывает для детей дверь в мир творчества, фантазии, в мир мечты. И пусть этот мир для каждого ребенка станет началом большой дороги в счастливое будущее", — поздравляя ребят с открытием творческого сезона, сказала директор ДДТ Тамара Кондик.