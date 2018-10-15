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15 октября 2018, 14:40



Сегодня норильские школьники остались дома. Из-за штормового ветра объявлена актировка.



Просмотров:238 Штормовое предупреждение объявила служба МЧС. Порывы юго-западного ветра ожидаются до 18 м/с, местами до 25 м/с, небольшой мокрый снег. Видимость на дорогах – 2-4 километра. Температура, по данным таймырских синоптиков, днем не поднимется уже выше ноля градусов. Родителям разрешено не отправлять детей в школы. Из-за ветра на озерах полуострова сильный шторм. Выход маломерных судов на воду уже запрещен. Завтра к утру ветер немного стихнет, но к вечеру вернется вновь. Так что штормовое сохраняется. "Сейчас такое время ветров", - говорят синоптики. С северной Атлантики идут циклоны один за одним, они-то и формируют погоду в Арктике. Температура уже остановилась как и положено - с отрицательными значениями.