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15 октября 2018, 16:17



Московский театр "Мюзик-холл" выступит на сцене Заполярного театра драмы им. Вл. Маяковского.

Элизабет - молодая разведенная женщина, проживающая в элитной квартире в центре Дублина. Она - любовница двух женатых джентльменов, с которыми встречается в разные дни недели. Неожиданный приезд ее подруги Аннет буквально "путает все карты". В один момент в квартире Элизабет оказываются все: неверные мужья, они же любовники, разъяренные жены, они же отчаянные домохозяйки, незадачливая подруга и сама виновница этого балагана. Смешные и нелепые ситуации, в которые постоянно попадают главные герои, а также изобретательность и юмор, с которыми они выпутываются из них, расскажут зрителям о том, что такое настоящий любовный пасьянс. "Комедия положений с ирландским акцентом" - так определяет жанр спектакля молодой режиссер Сергей Ефремов. Эта комедия сделает вечер незабываемым и подарит зрителям массу положительных эмоций и душевное вдохновение. Продолжительность спектакля 2 час. 15 мин. с одним антрактом, 16+. Справки по тел.: 8 (3919) 22-68-69; 32-30-95.

Просмотров:181 Гастрольный сезон театр открывает комедией "Любовный пасьянс". 18 октября 2018 г. в 19.00 на сцену Заполярного театра драмы выйдут Георгий Дронов, Андрей Кайков, Галина Данилова, Эдуард Радзюкевич и другие. Спектакль привезут именно в том виде, в каком он идет в Москве. Организаторы привозят реквизит, декорации, костюмы.Элизабет - молодая разведенная женщина, проживающая в элитной квартире в центре Дублина. Она - любовница двух женатых джентльменов, с которыми встречается в разные дни недели. Неожиданный приезд ее подруги Аннет буквально "путает все карты". В один момент в квартире Элизабет оказываются все: неверные мужья, они же любовники, разъяренные жены, они же отчаянные домохозяйки, незадачливая подруга и сама виновница этого балагана. Смешные и нелепые ситуации, в которые постоянно попадают главные герои, а также изобретательность и юмор, с которыми они выпутываются из них, расскажут зрителям о том, что такое настоящий любовный пасьянс."Комедия положений с ирландским акцентом" - так определяет жанр спектакля молодой режиссер Сергей Ефремов. Эта комедия сделает вечер незабываемым и подарит зрителям массу положительных эмоций и душевное вдохновение.Продолжительность спектакля 2 час. 15 мин. с одним антрактом, 16+.Справки по тел.: 8 (3919) 22-68-69; 32-30-95.