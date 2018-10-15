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15 октября 2018, 16:25



С 25 по 28 октября в Норильске состоится Северный книжный интеллектуальный фестиваль (СКИФ).

Классическую детскую литературу на фестивале представят издательства: «Эксмо», «Аст», «Махаон», «Росмэн» и «Самовар». Современные книги для детей и подростков, энциклопедии и справочники – «Робинс», «Клевер», «Кредо», «Аквилегия-М», «Учитель», «Поляндрия» и «КомпасГид». Нон-фикшн и графические романы привезут «Манн, Иванов и Федоров». В общей сложности, норильчан ждет более 10 тысяч книжных новинок по издательским ценам. Посетителей фестиваля пригласят на творческие встречи с популярными российскими писателями Екатериной Матюшкиной, Сашей Сильвер и Евгением Рудашевским. Несколько лекций прочтут известные популяризаторы науки: палеонтолог Андрей Журавлев, молекулярный биолог Ирина Якутенко и антрополог Станислав Дробышевский.

Просмотров:214 Посетителей СКИФа ждут встречи с популярными писателями, учеными и научными журналистами. Помимо книжной ярмарки, на которой известные издательства представят свои литературные новинки, в двух библиотеках нашего северного города пройдут научно-популярные лекции, мастер-классы, викторины, игры, квесты, дискуссии. Инициатором уникального проекта, приуроченного к 65-летию города, является управление по делам культуры и искусства администрации Норильска, финансовую поддержку обеспечивает компания «Норникель».Классическую детскую литературу на фестивале представят издательства: «Эксмо», «Аст», «Махаон», «Росмэн» и «Самовар». Современные книги для детей и подростков, энциклопедии и справочники – «Робинс», «Клевер», «Кредо», «Аквилегия-М», «Учитель», «Поляндрия» и «КомпасГид». Нон-фикшн и графические романы привезут «Манн, Иванов и Федоров». В общей сложности, норильчан ждет более 10 тысяч книжных новинок по издательским ценам.Посетителей фестиваля пригласят на творческие встречи с популярными российскими писателями Екатериной Матюшкиной, Сашей Сильвер и Евгением Рудашевским. Несколько лекций прочтут известные популяризаторы науки: палеонтолог Андрей Журавлев, молекулярный биолог Ирина Якутенко и антрополог Станислав Дробышевский.