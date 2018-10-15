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15 октября 2018, 16:53



В Оганере открыли новую детскую игровую площадку. Торжественное открытие игровой зоны в районе ул. Озерной, 15а, состоялось в минувшую субботу.



Просмотров:182 Как и положено, главными гостями праздника стали дети из близлежащих домов, которые по достоинству оценили возможности новой площадки. Напомним, что городским властям понадобилось чуть больше полугода, чтобы реализовать этот проект, который в марте норильчане сами же и выбрали в рамках программы «Формирование современной городской среды». Тогда в голосовании за те или иные площадки, нуждающиеся в обновлении, приняли участие почти 18 тысяч человек, и среди прочих объектов победу праздновала зона отдыха в Оганере. Там провели асфальтировку территории, уложили резиновое покрытие, установили два игровых комплекса, центральным из которых стала игровая бригантина, топиар–фигуры и малые архитектурные формы в виде мультгероев. Строительство было поручено местному подрядчику — ООО «Стройинвест», а финансирование составило около 19 млн рублей — это федеральные, краевые и муниципальные деньги. Площадь зоны отдыха составила более четырех тысяч кв. м.