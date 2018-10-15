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15 октября 2018, 18:42



Норильчанам представили концепцию будущего Музея современного искусства, который, по замыслу, должен открыться к 70-летнему юбилею города в здании на Комсомольской, 37.

Сегодня четко понятно, что к существующему зданию предлагается пристроить третий этаж, у фасада между двух входов появится атриум, а сзади будет смонтирован некий крытый двор, своеобразный буфер для сменных экспозиций. Как объясняют создатели концепции, в числе которых и Наталья Федянина, директор Музея Норильска, первый этаж, условно названный «Горизонт сообщества», будет занят, помимо гардероба и кафе, медиатекой, детской студией, арт-мастерской, здесь же разместится помещение для проведения семинаров и выставочное пространство. Второй этаж, получивший название «Горизонт памяти», вместит фондохранилище нынешней Художественной галереи и Музея и выставочный зал. На третьем этаже, на «Горизонте дали», помимо выставочного пространства задумана некая коворкинг-зона, многофункциональный зал, где люди смогут общаться, обмениваться опытом. Сейчас общая площадь помещений здания составляет 3,5 тысячи квадратных метров; в будущем, с учетом достройки, площадь увеличится до 5-7 тысяч кв. м. Музей сможет принять, по предварительным прикидкам, от 400 до 1500 человек, там будут работать порядка 80 сотрудников. Депозитарий вместит 100 000 единиц хранения. Только кафе планируется построить на 50-60 человек, с тем чтобы горожане, гуляющие на благоустроенной территории у озера Долгое, смогли там погреться и отдохнуть.

Просмотров:194 Идея создать такой музей в здании бывшего Дома торговли родилась параллельно с началом благоустройства набережной озера Долгое, с которой непосредственно соседствует будущий музей. Первое обсуждение перспектив строительства состоялось полтора года назад, в апреле 2017-го, тогда же была создана рабочая группа, в которую вошли специалисты из Москвы и Красноярска, а также норильские архитекторы и знатоки искусства. В июне прошла первая «разведка местности», когда приглашенные специалисты знакомились с Норильском, осматривали здание и окружающий ландшафт, обсуждали пожелания норильчан, возможные варианты и то, как органично вписать новый музей в контекст города. Этап работы с июня по октябрь обозначен как «Программирование деятельности. Задание на архитектурный проект», то есть конкретная концепция сегодня сформирована и предложена норильским проектировщикам. К концу декабря родится эскизное решение музея, и только с 2019-го начнется работа над созданием проектно-сметной документации.Сегодня четко понятно, что к существующему зданию предлагается пристроить третий этаж, у фасада между двух входов появится атриум, а сзади будет смонтирован некий крытый двор, своеобразный буфер для сменных экспозиций.Как объясняют создатели концепции, в числе которых и Наталья Федянина, директор Музея Норильска, первый этаж, условно названный «Горизонт сообщества», будет занят, помимо гардероба и кафе, медиатекой, детской студией, арт-мастерской, здесь же разместится помещение для проведения семинаров и выставочное пространство. Второй этаж, получивший название «Горизонт памяти», вместит фондохранилище нынешней Художественной галереи и Музея и выставочный зал. На третьем этаже, на «Горизонте дали», помимо выставочного пространства задумана некая коворкинг-зона, многофункциональный зал, где люди смогут общаться, обмениваться опытом.Сейчас общая площадь помещений здания составляет 3,5 тысячи квадратных метров; в будущем, с учетом достройки, площадь увеличится до 5-7 тысяч кв. м. Музей сможет принять, по предварительным прикидкам, от 400 до 1500 человек, там будут работать порядка 80 сотрудников. Депозитарий вместит 100 000 единиц хранения. Только кафе планируется построить на 50-60 человек, с тем чтобы горожане, гуляющие на благоустроенной территории у озера Долгое, смогли там погреться и отдохнуть.