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16 октября 2018, 09:47



В эти минуты в норильском аэропорту начинается уникальная операция по перевозке белого медвежонка в красноярский зоопарк.

После получения всех официальных разрешений в минувшую субботу специалистам красноярского зоопарка «Роев ручей», специально прибывшим на берега Карского моря, удалось отловить хищника. Двое суток медвежонок содержался в специальном контейнере, а сегодня на самолёте Ан-26 он совершил перелет из Диксона в Норильск. Далее его ждет воздушное путешествие в Красноярск.

Просмотров:361 Операция началась в Диксоне, именно оттуда перевозят медвежонка в Красноярск. По словам местных жителей, медвежонок появился на улицах поселка еще в конце августа или начале сентября. Он был постоянно один, из чего можно было сделать вывод, что медведица погибла. Большую часть времени «хозяин» Арктики проводил под домами или прямо у тракторной тележки для перевозки бытового мусора, стоящей рядом с жилым домом. После нескольких неудачных попыток изгнать гостя из Диксона администрация городского поселения была вынуждена обратиться к специалистам красноярского зоопарка «Роев ручей». Те, в свою очередь, приняли решение обратиться в природоохранные структуры Российской Федерации за разрешением усыпить медвежонка и вывезти его в Красноярск. Жителям Арктики очевидно, что самостоятельно в дикой природе медвежонок жить не сможет. В любом случае в поисках пропитания он будет выходить к человеку, и однажды это может закончиться трагически.После получения всех официальных разрешений в минувшую субботу специалистам красноярского зоопарка «Роев ручей», специально прибывшим на берега Карского моря, удалось отловить хищника. Двое суток медвежонок содержался в специальном контейнере, а сегодня на самолёте Ан-26 он совершил перелет из Диксона в Норильск. Далее его ждет воздушное путешествие в Красноярск.