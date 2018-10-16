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16 октября 2018, 12:52



Норильчане примут участие в международной конференции, посвящённой экологическому туризму.

Организаторами мероприятия являются благотворительный фонд «Слава» посла доброй воли ООН по Арктике и Антарктике Вячеслава Фетисова, Минприроды России, Ростуризм, Федерация спортивного туризма России, Росзаповедцентр и группа «Интеррос». В международной встрече примут участие представители органов государственной власти и туристического бизнеса из России, Канады, Испании, Норвегии, Колумбии, Португалии, Франции и других стран, где сегодня активно развивают экологический туризм. Заполярный Норильск на конференции будет представлен тремя спикерами: председателем норильского горсовета Александром Пестряковым, директором АНО «Агентство развития Норильска» Светланой Рубашкиной и руководителем Объединённой дирекции заповедников Таймыра Виктором Матасовым. Норильчане выступят с докладами о различных аспектах развития экотуризма на нашей территории, а также примут участие в обсуждении вопросов ключевых компонентов туристских продуктов, повышения эффективности сотрудничества представителей природоохранных обществ и туриндустрии, интеграции туристских продуктов в дикую природу, использования туризма в качестве драйвера природоохранных программ и т. д. «Для Норильска, который только ступил на тропу развития туризма, крайне важен обмен опытом с другими территориями, где туристские продукты реализуются давно и успешно. При этом важно понимать, что в Норильске и на Таймыре туризм надо развивать крайне осторожно, по принципу «не навреди». Наши уникальные природные заповедники, безусловно, будут интересны туристам со всего мира, поэтому важнейшей задачей власти и природоохранных сообществ является предотвращение угроз экосистеме Арктики. Именно этой серьёзной проблеме, а также вариантам её решения будет посвящён мой доклад», - отметил председатель норильского горсовета Александр Пестряков. Более подробную информацию о спикерах и участниках можно найти на официальном сайте международной конференции «Экологический туризм: глобальный вызов и открытие России»: http://eco-russia.org.

Просмотров:201 Конференция «Экологический туризм: глобальный вызов и открытие России» пройдёт в сочинском горном курорте «Роза Хутор» 17-20 октября.Организаторами мероприятия являются благотворительный фонд «Слава» посла доброй воли ООН по Арктике и Антарктике Вячеслава Фетисова, Минприроды России, Ростуризм, Федерация спортивного туризма России, Росзаповедцентр и группа «Интеррос».В международной встрече примут участие представители органов государственной власти и туристического бизнеса из России, Канады, Испании, Норвегии, Колумбии, Португалии, Франции и других стран, где сегодня активно развивают экологический туризм.Заполярный Норильск на конференции будет представлен тремя спикерами: председателем норильского горсовета Александром Пестряковым, директором АНО «Агентство развития Норильска» Светланой Рубашкиной и руководителем Объединённой дирекции заповедников Таймыра Виктором Матасовым. Норильчане выступят с докладами о различных аспектах развития экотуризма на нашей территории, а также примут участие в обсуждении вопросов ключевых компонентов туристских продуктов, повышения эффективности сотрудничества представителей природоохранных обществ и туриндустрии, интеграции туристских продуктов в дикую природу, использования туризма в качестве драйвера природоохранных программ и т. д.«Для Норильска, который только ступил на тропу развития туризма, крайне важен обмен опытом с другими территориями, где туристские продукты реализуются давно и успешно. При этом важно понимать, что в Норильске и на Таймыре туризм надо развивать крайне осторожно, по принципу «не навреди». Наши уникальные природные заповедники, безусловно, будут интересны туристам со всего мира, поэтому важнейшей задачей власти и природоохранных сообществ является предотвращение угроз экосистеме Арктики. Именно этой серьёзной проблеме, а также вариантам её решения будет посвящён мой доклад», - отметил председатель норильского горсовета Александр Пестряков.Более подробную информацию о спикерах и участниках можно найти на официальном сайте международной конференции «Экологический туризм: глобальный вызов и открытие России»: http://eco-russia.org.