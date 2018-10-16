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16 октября 2018, 13:04



Росстат назвал самый стремительно дорожающий продукт. Пшено в этом году обогнало все прочие продукты по темпам роста стоимости. Крупа подорожала на 41 процент.

"В прошлом году был низкий валовый сбор проса. В этом году ситуация повторяется. Цены на просо резко выросли, что сказалось и на стоимости пшена", - говорит эксперт. В следующем году возможен дальнейший рост цен на пшено. Но поскольку потребление пшена не так уж велико, подорожание не оказывает заметного влияния на конъюнктуру крупяного и продовольственного рынка в целом. Зато куда заметнее для потребителей будет изменение цен на более популярные крупы - гречку и рис. В течение этого года стоимость гречки снижалась. С января крупа подешевела примерно на восемь рублей и сейчас стоит около 48 рублей за килограмм.

Просмотров:196 Сейчас стоимость одного килограмма пшена в среднем составляет 44 рубля, тогда как в начале года она была около 30 рублей. В результате пшено, еще недавно находившееся в разряде самых дешевых круп, переместилось в сегмент дорогих, говорит заместитель генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова. Пшеном называется шлифованное просо. Причиной роста розничных цен на крупу стало снижение предложения на рынке."В прошлом году был низкий валовый сбор проса. В этом году ситуация повторяется. Цены на просо резко выросли, что сказалось и на стоимости пшена", - говорит эксперт.В следующем году возможен дальнейший рост цен на пшено. Но поскольку потребление пшена не так уж велико, подорожание не оказывает заметного влияния на конъюнктуру крупяного и продовольственного рынка в целом.Зато куда заметнее для потребителей будет изменение цен на более популярные крупы - гречку и рис. В течение этого года стоимость гречки снижалась. С января крупа подешевела примерно на восемь рублей и сейчас стоит около 48 рублей за килограмм.