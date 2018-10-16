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16 октября 2018, 13:22



В Красноярском крае теплоход ветром выбросило на мель.

Пострадавшие отсутствуют, розлива горюче-смазочных материалов не допущено. По данному факту Красноярским транспортным прокурором организована проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства. Кроме того, Западно-Сибирским управлением на транспорте СК России по данному факту начата процессуальная проверка.

Просмотров:193 По предварительной информации 14.10.2018 в темное время суток в районе о. Малый Медвежий недалеко от г. Игарки теплоход «Ладья» ветром выбросило к правому берегу вышеуказанного острова, в связи с чем судно получило пробоину корпуса.Пострадавшие отсутствуют, розлива горюче-смазочных материалов не допущено. По данному факту Красноярским транспортным прокурором организована проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства.Кроме того, Западно-Сибирским управлением на транспорте СК России по данному факту начата процессуальная проверка.