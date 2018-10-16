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16 октября 2018, 13:28



Красноярская транспортная прокуратура выявила факт поставки каменного угля ненадлежащего качества для обогрева районов Крайнего Севера.

Проверкой установлен факт поставки для нужд ООО «Энергопром» угля, качество и стоимостные показатели которого не соответствовали условиям заключенного договора поставки. Единственным учредителем ООО «Энергопром» является муниципальное образование г. Игарка Красноярского края, основной вид деятельности данной муниципальной компании - теплоснабжение жителей и организаций г. Игарки. В результате поставки в 2015, 2017 годах каменного угля ненадлежащего качества муниципальной организации причинен ущерб в размере свыше 50 миллионов рублей. Аналогичный факт имел место и в 2018 году при поставке свыше 5000 тонн угля этому же адресату. В результате своевременного вмешательства транспортной прокуратуры оплата за поставленный товар не осуществлена. По результатам проверки Красноярским транспортным прокурором генеральному директору ООО «Энергопром» вынесено представление об устранении выявленных нарушений закона. Кроме этого, по материалам проверки УТ МВД России по СФО в отношении руководителя фирмы-поставщика возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Просмотров:209 Красноярской транспортной прокуратурой проверено исполнение федерального законодательства при осуществлении погрузочно-разгрузочной деятельности на железнодорожном и водном транспорте.Проверкой установлен факт поставки для нужд ООО «Энергопром» угля, качество и стоимостные показатели которого не соответствовали условиям заключенного договора поставки. Единственным учредителем ООО «Энергопром» является муниципальное образование г. Игарка Красноярского края, основной вид деятельности данной муниципальной компании - теплоснабжение жителей и организаций г. Игарки. В результате поставки в 2015, 2017 годах каменного угля ненадлежащего качества муниципальной организации причинен ущерб в размере свыше 50 миллионов рублей. Аналогичный факт имел место и в 2018 году при поставке свыше 5000 тонн угля этому же адресату. В результате своевременного вмешательства транспортной прокуратуры оплата за поставленный товар не осуществлена.По результатам проверки Красноярским транспортным прокурором генеральному директору ООО «Энергопром» вынесено представление об устранении выявленных нарушений закона.Кроме этого, по материалам проверки УТ МВД России по СФО в отношении руководителя фирмы-поставщика возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).