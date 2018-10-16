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16 октября 2018, 13:43



Дорожные полицейские разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП.

Для выяснения обстоятельств и установления личности водителя сотрудники полиции просят всех, кто располагает какой-либо информацией о данном происшествии, позвонить по телефонам: 43-54-58, 43-54-59 или 102.

Просмотров:222 Сотрудники Госавтоинспекции просят помощь в поиске водителя, допустившего наезд на несовершеннолетнюю в районе Талнах и скрывшегося с места происшествия. По предварительным данным, 15 октября 2018 г. около 20 часов 30 минут во дворе дома № 1 на ул. Енисейской неустановленный водитель на неустановленном автомобиле допустил наезд на 16-летнюю девушку, которая двигалась по дворовой территории, после чего скрылся с места происшествия. Подросток получила ушибы.Для выяснения обстоятельств и установления личности водителя сотрудники полиции просят всех, кто располагает какой-либо информацией о данном происшествии, позвонить по телефонам: 43-54-58, 43-54-59 или 102.