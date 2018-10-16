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16 октября 2018, 13:44



Болезнь близких станет причиной для возврата стоимости авиабилетов.

«Данная мера позволит пассажирам в случае болезни близкого родственника, в частности ребёнка, который не планировал лететь, вернуть стоимость билета в полном объёме», — указано в пояснительной записке к документу. Среди авторов инициативы — член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталья Кувшинова, член Комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк и член Комитета Госдумы по охране здоровья Юрий Кобзев. Действующее законодательство предполагает, что стоимость невозвратного билета должна возвращаться пассажиру только в том случае, если заболевший родственник собирался лететь вместе с ним. Также закон обязывает вернуть пассажиру деньги, если его близкий родственник умер.

Просмотров:220 Пассажиру вернут стоимость невозвратных авиабилетов в случае болезни его близкого родственника, даже если речь идёт не о совместном полёте с заболевшим. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении 16 октября.«Данная мера позволит пассажирам в случае болезни близкого родственника, в частности ребёнка, который не планировал лететь, вернуть стоимость билета в полном объёме», — указано в пояснительной записке к документу.Среди авторов инициативы — член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталья Кувшинова, член Комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк и член Комитета Госдумы по охране здоровья Юрий Кобзев.Действующее законодательство предполагает, что стоимость невозвратного билета должна возвращаться пассажиру только в том случае, если заболевший родственник собирался лететь вместе с ним. Также закон обязывает вернуть пассажиру деньги, если его близкий родственник умер.