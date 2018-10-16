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16 октября 2018, 16:38



Белый медведь-подросток, бродяжничавший в районе Диксона, пойман и сегодня отправлен в красноярский зоопарк.

"Когда мы прибыли в Диксон, то выяснилось, что он уже два дня не появлялся в поселке, - говорит заведующий отделом копытных парка флоры и фауны «Роев ручей» Олег Кокарев. - Когда же он пришел, то какое-то время мы наблюдали за ним: оценили его размер и повадки, агрессивный ли он. И только затем мы приступили к конструированию клетки для его поимки. Поскольку мы не знали о его здоровье ничего и не понимали, как именно он отреагирует на препараты, было решено ловить его на приманку". Олег Кокарев также отметил, что животному примерно год и семь месяцев. Его пол пока установить не удалось. При этом вес медведя оценивается в 100-110 кг. Примечательно и то, что, по словам специалиста, он отказывается есть привозную красную рыбу, питаясь только местной рыбой. Имя медведю дадут в Красноярске, где по прилету он сразу же будет помещен на карантин для полного медобследования. К слову, в «Роевом ручье» строится новый вольер и большой комплекс. Там уже обитают три собрата диксонского медведя. После того как мишка адаптируется к Красноярью, ему начнут подыскивать пару. Добавим, что в неволе белые медведи живут примерно 30-35 лет.

Просмотров:205 Пару месяцев назад его обнаружили жители Диксона, которые сообщили, что медвежонок с матерью, проплывая вдоль берега, попали в сильный шторм и были выброшены на сушу. Там они, обессиленные и напуганные поселковыми собаками, были разделены. Так мишка и остался без матери, которая, по словам тех же жителей Диксона, уплыла без него. Все это время оставшийся один подросток бродил в районе поселка, периодически наведывался к домам, бродяжничал и пугал людей. В итоге местные жители при поддержке Таймырской администрации связались с красноярским парком флоры и фауны «Роев ручей», где согласились принять у себя беспризорника."Когда мы прибыли в Диксон, то выяснилось, что он уже два дня не появлялся в поселке, - говорит заведующий отделом копытных парка флоры и фауны «Роев ручей» Олег Кокарев. - Когда же он пришел, то какое-то время мы наблюдали за ним: оценили его размер и повадки, агрессивный ли он. И только затем мы приступили к конструированию клетки для его поимки. Поскольку мы не знали о его здоровье ничего и не понимали, как именно он отреагирует на препараты, было решено ловить его на приманку".Олег Кокарев также отметил, что животному примерно год и семь месяцев. Его пол пока установить не удалось. При этом вес медведя оценивается в 100-110 кг. Примечательно и то, что, по словам специалиста, он отказывается есть привозную красную рыбу, питаясь только местной рыбой. Имя медведю дадут в Красноярске, где по прилету он сразу же будет помещен на карантин для полного медобследования.К слову, в «Роевом ручье» строится новый вольер и большой комплекс. Там уже обитают три собрата диксонского медведя. После того как мишка адаптируется к Красноярью, ему начнут подыскивать пару.Добавим, что в неволе белые медведи живут примерно 30-35 лет.