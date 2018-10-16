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16 октября 2018, 16:41



Norilsk Today - один из самых успешных проектов "Школы городских компетенций". На базе шестой школы прошел пятый сезон проекта.

Цель проекта - формирование ключевых социальных компетенций у молодежи в таких областях, как жилищное просвещение, финансовая грамотность, профессиональная ориентация. Проходит мероприятие в моногородах, территориях корпоративной ответственности «Норникеля». Структура «Школы» предполагает несколько этапов. За исключением отборочного, начальный этап проекта включает учебно-проектировочный семинар, где в первой секции девятиклассники из 26 школ Норильска и Дудинки проходят обучение социальному проектированию, осваивая азы командной работы и проектного менеджмента. Далее участники первой секции проходят онлайн-марафон. Финальная точка «Школы городских компетенций» – фестиваль «Наш город», куда попадают прошедшие многоэтапный отбор. По словам Марьяны Якуповой, одного из организаторов "Школы", значительной проблемой проекта является снижение активности ребят после прохождения обучающего этапа. Ведь в первую очередь отбор проходят команды, которые не только хорошо зарекомендовали свой проект, но также проявляли активность в течение всех этапов. Также дополнительным критерием отбора считается проведение акции, приуроченной к заявленному проекту. Таким образом, ребята, чья акция заработает наивысший рейтинг, попадают в «Полевую академию проектного менеджмента» и могут выиграть грант в 100 000 рублей. Одним из примеров успешных проектов стал видеоблог Norilsk Today - путеводитель по городу, где команда участников самостоятельно проводит режиссерскую работу и через видеоформат делится информацией о различных городских мероприятиях. Участники отмечают, что к победе приводят такие качеств,а как движение вперед, активность, открытость, умение сотрудничать и находить точки соприкосновения с другими командами. Кроме того, старшеклассников привлекает возможность создавать что-то новое и полезное для общества. Зоной развития проекта, на взгляд участников, является снижение критики со стороны жюри во время защиты проекта. Не многие новички готовы вынести жесткие требования и спрос, как с экспертов, вследствие чего некоторые участники отсеиваются, однако это и позволяет организаторам выделить самых лучших. Напомним, что заявки на участие в конкурсе социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей» принимаются до 1 ноября 2018 года.

Просмотров:199 «Школа городских компетенций» - проект, созданный совместно с «Норильским никелем» и комитетом гражданских инициатив Фонда Кудрина в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей».Цель проекта - формирование ключевых социальных компетенций у молодежи в таких областях, как жилищное просвещение, финансовая грамотность, профессиональная ориентация. Проходит мероприятие в моногородах, территориях корпоративной ответственности «Норникеля». Структура «Школы» предполагает несколько этапов. За исключением отборочного, начальный этап проекта включает учебно-проектировочный семинар, где в первой секции девятиклассники из 26 школ Норильска и Дудинки проходят обучение социальному проектированию, осваивая азы командной работы и проектного менеджмента. Далее участники первой секции проходят онлайн-марафон. Финальная точка «Школы городских компетенций» – фестиваль «Наш город», куда попадают прошедшие многоэтапный отбор.По словам Марьяны Якуповой, одного из организаторов "Школы", значительной проблемой проекта является снижение активности ребят после прохождения обучающего этапа. Ведь в первую очередь отбор проходят команды, которые не только хорошо зарекомендовали свой проект, но также проявляли активность в течение всех этапов. Также дополнительным критерием отбора считается проведение акции, приуроченной к заявленному проекту. Таким образом, ребята, чья акция заработает наивысший рейтинг, попадают в «Полевую академию проектного менеджмента» и могут выиграть грант в 100 000 рублей. Одним из примеров успешных проектов стал видеоблог Norilsk Today - путеводитель по городу, где команда участников самостоятельно проводит режиссерскую работу и через видеоформат делится информацией о различных городских мероприятиях.Участники отмечают, что к победе приводят такие качеств,а как движение вперед, активность, открытость, умение сотрудничать и находить точки соприкосновения с другими командами. Кроме того, старшеклассников привлекает возможность создавать что-то новое и полезное для общества. Зоной развития проекта, на взгляд участников, является снижение критики со стороны жюри во время защиты проекта. Не многие новички готовы вынести жесткие требования и спрос, как с экспертов, вследствие чего некоторые участники отсеиваются, однако это и позволяет организаторам выделить самых лучших.Напомним, что заявки на участие в конкурсе социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей» принимаются до 1 ноября 2018 года.