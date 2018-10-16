Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

16 октября 2018, 17:12



Управление потребительского рынка и услуг Администрации города Норильска подвело итоги жалоб потребителей в летний период.

По заявленным обращениям за отчетный период потребителям был возмещен ущерб на сумму 474 458 руб. В соотношении обращений потребителей лидирующее число у непродовольственного сектора – 53,3%. На втором месте, 13,9%, - бытовые услуги. Замыкает рейтинг почти в равной пропорции транспортные услуги и ЖКХ. Управления потребительского рынка и услуг напоминает, что любое консультирование в сфере защиты прав потребителей, помощь в составлении претензий и исковых заявлений оказывается бесплатно. Консультацию по вопросу защиты прав потребителей можно получить ежедневно с понедельника по пятницу с 9-00 до 17-00 часов (с перерывом на обед с 13-00 до 14-00) по телефонам: в Центральном районе 43-71-94, 43-71-90 (доб.2216), в районе Талнах – 43-71-95, в районе Кайеркан – 43-71-97. Информацию о деятельности УПРиУ по защите прав потребителей и другую информацию, касающуюся потребительского рынка и услуг, можно найти в Интернете на сайте: http://www.upriu.ru.

Просмотров:169 В сентябре за помощью в защите своих прав в области торговли и услуг в УПРиУ обратилось 127 граждан. Норильск и Кайеркан – в лидерах по числу претензий: Центральный район – 54 обращения, Талнах и Кайеркан – 24 и 49 соответственно.По заявленным обращениям за отчетный период потребителям был возмещен ущерб на сумму 474 458 руб. В соотношении обращений потребителей лидирующее число у непродовольственного сектора – 53,3%. На втором месте, 13,9%, - бытовые услуги. Замыкает рейтинг почти в равной пропорции транспортные услуги и ЖКХ. Управления потребительского рынка и услуг напоминает, что любое консультирование в сфере защиты прав потребителей, помощь в составлении претензий и исковых заявлений оказывается бесплатно.Консультацию по вопросу защиты прав потребителей можно получить ежедневно с понедельника по пятницу с 9-00 до 17-00 часов (с перерывом на обед с 13-00 до 14-00) по телефонам: в Центральном районе 43-71-94, 43-71-90 (доб.2216), в районе Талнах – 43-71-95, в районе Кайеркан – 43-71-97. Информацию о деятельности УПРиУ по защите прав потребителей и другую информацию, касающуюся потребительского рынка и услуг, можно найти в Интернете на сайте: http://www.upriu.ru.