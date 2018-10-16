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16 октября 2018, 17:19



Облагородят Кайеркан и Талнах. В Норильске подвели итоги сбора предложений и опроса горожан.

"Это означает, что в 2019 году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" за счёт краевых средств в размере 30 миллионов рублей будет финансироваться благоустройство мест-победителей - талнахской и кайерканской территорий. Там появятся зоны отдыха с элементами детского игрового оборудования. При этом Оганер забытым не останется - реализация второго этапа работ по благоустройству площадки на Озёрной, 15а также будет продолжена в следующем году, только уже за муниципальные средства", - отметил на брифинге для журналистов и.о. заместителя главы города по городскому хозяйству Константин Купреенко.

Просмотров:186 Опрос проводился муниципалитетом. Ко всеобщему народному обсуждению предлагались три варианта, которые были определены жителями Норильского промышленного района 18 марта текущего года, в день выборов Президента РФ. Вот эти территории, за которые люди отдавали свои голоса: территория, объединяющая улицы Маслова и Бауманская в Талнахе, набережная ручья Кайерканский, а также двор Озёрной, 15а в Оганере (имеется ввиду уже II этап работ). Голосование проходило в течение месяца, с 15 сентября по 15 октября. Сегодня рабочая комиссия подвела заключительные итоги. Надо отметить, что всего всего в акции поучаствовали 7486 человек. Самыми активными из них оказались жители города горняков - около 4 тысяч отдали свои голоса за благоустройство Талнаха. За Кайеркан проголосовали 2102 человека, за Оганер - 1470."Это означает, что в 2019 году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" за счёт краевых средств в размере 30 миллионов рублей будет финансироваться благоустройство мест-победителей - талнахской и кайерканской территорий. Там появятся зоны отдыха с элементами детского игрового оборудования. При этом Оганер забытым не останется - реализация второго этапа работ по благоустройству площадки на Озёрной, 15а также будет продолжена в следующем году, только уже за муниципальные средства", - отметил на брифинге для журналистов и.о. заместителя главы города по городскому хозяйству Константин Купреенко.