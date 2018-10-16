16 октября 2018, 17:24



Шишки станут своеобразной визитной карточкой Красноярска

Арт-объекты в виде кедровых шишек планирует установить мэрия Красноярска в каждом из 7 районов города. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок. Начальная стоимость тендера – 3,2 млн руб. Сроки выполнения работ – до 15 декабря. К этому числу в столице края установят разноцветные шишки: одну в сквере возле цирка, вторую в сквере возле ДК «Кировский», перед ДК им. 1 Мая, в парке 400-летия Красноярска, на пересечении пр. Мира и ул. Парижской Коммуны, перед центральным входом в парк Гагарина и в сквере «Серебряный». Эти места выбраны из-за того, что рядом часто гуляют, а также потому что здесь шишка лучше всего будет смотреться. Планируется, что арт-объект будет 2,3 метра в высоту и сделанным из бетона. Цвета у шишек будут разными, у каждой – свой.