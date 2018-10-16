16 октября 2018, 17:29



Авиакомпания «КрасАвиа» изменила правила провоза багажа

с 28 октября вступят в силу более удобные и понятные для пассажиров правила провоза багажа. «Норма бесплатного провоза багажа по типам воздушных судов составит на Ан-24 и Ан-26 – 20 кг; Як-42 – 20 кг; Ми-8 – 15 кг; L-410 – 10 кг. Габариты багажа в упакованном виде не должны превышать 203 см (суммарный размер трех измерений каждого из предметов багажа)», - рассказали в ведомстве. Если пассажир будет иметь при себе багаж превышающий норму бесплатного провоза, то пассажиру необходимо будет согласовать заранее с перевозчиком или агентом предполагаемый вес и количество занимаемых мест. Также с 28 октября, ручная кладь будет считаться отдельно от багажа, при этом суммарный вес разрешенного к провозу багажа не изменится. «Норма провоза ручной клади составит 5 кг и будет приниматься к перевозке бесплатно, теперь она учитывается дополнительно к норме провоза багажа, т.е. багажа, который будет перевозиться в багажном отсеке воздушного судна», - Добавили в пресс-службе. Добавим, в ручную кладь принимаются вещи, вес и габариты которых по сумме 3-х измерений (длина, высота и ширина) позволяют безопасно разместить их в салоне самолета. (Ан-24 – 115 см (55*40*20); Ан-26 – 105 см (45*30*20); Як-42 – 115 см (55*40*20); L-410 – 80 см (30*25*25)).