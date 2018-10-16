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16 октября 2018, 17:31



Сегодня в норильском театре состоялась первая репетиция "Женитьбы".



Просмотров:156 В Норильск по приглашению театра им. Маяковского ставить новый спектакль по Гоголю из Санкт-Петербурга прилетел режиссер Петр Шерешевский. Норильчане знают его по спектаклю "Дядя Ваня", который он поставил на сцене Заполярного театра драмы летом 2016 года. Спустя год эта работа была номинирована на Национальную театральную премию "Золотая Маска" сразу по шести позициям. Теперь "в исполнении" Шерешевского - снова классический сюжет. "Женьтьбой" по одноименному произведению Н. В. Гоголя должен закончиться новый роман питерского режиссера с норильским театром. Премьера ожидается 21 ноября. Напомним, Петр Шерешевский работал в таких театрах как театр им. В.Ф. Комиссаржевской, "Приют комедианта", "Красный Факел; в Новокузнецком и Ижевской драме был главным режиссером. В родном Питере служил в семи-восьми театрах. Сейчас руководит камерным театром Мелищицкого. Кстати, интереснейший факт: спектакль "Женитьба" уже ставился на заполярной сцене - во второй половине 80-х годов, а точнее, в 1987 году, над ним работал главный режиссер нашей "маяковки" Александр Зыков. В роли Подколесина был занят "тот самый" знаменитый российский актер Юрий Цурило. Нина Валенская, заслуженная артистка России, играла тогда Агафью. Спектакль просуществовал несколько лет.