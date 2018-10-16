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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:59 Партпроект «Единой России» по благоустройству дворов в регионах проверит прозрачность информации о госзакупках
17:56 Красноярская бизнес-леди попала под следствие за махинации с углём на 50 миллионов
17:51 Инвестиции в «Цифровую лабораторию Норникеля» на 2019–2021 гг. составят 350 млн рублей
17:36 Сегодня кинотеатр «Родина», ровесник Норильска и «Заполярной правды», отмечает свой 65-й день рождения.
17:34 Служба занятости продолжает подбирать персонал для работы на Зимней универсиаде-2019
17:33 В Красноярском крае в курином мясе нашли антибиотики
17:31 Сегодня в норильском театре состоялась первая репетиция "Женитьбы".
17:29 Авиакомпания «КрасАвиа» изменила правила провоза багажа
17:24 Шишки станут своеобразной визитной карточкой Красноярска
17:19 Облагородят Кайеркан и Талнах. В Норильске подвели итоги сбора предложений и опроса горожан.
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