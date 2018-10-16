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16 октября 2018, 17:33



В Красноярском крае в курином мясе нашли антибиотики



Просмотров:173 Красноярский Россельхознадзор раскрыл факты выращивания бройлеров с помощью антибиотиков. Как сообщает пресс-служба управления, в продукции местной компании были обнаружены доксициклин и окситетрациклин. Исследованиям подверглись мясо и субпродукты цыпленка бройлера. За нарушения техрегламента на компанию наложили административный штраф. Специалисты напоминают, что антибиотики в курятине могут вызывать привыкание и аллергическую реакцию.