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16 октября 2018, 17:34



Служба занятости продолжает подбирать персонал для работы на Зимней универсиаде-2019

Проходит отбор сотрудников по профессиям: кладовщик, технолог, диспетчер, заведующий хозяйством, заведующий складом, оператор ЭВМ, контролер, менеджер (логист), обвальщик мяса, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-сантехник, повар. Отобранные кандидаты пройдут обучение на курсах повышения квалификации. Требования к претендентам и условия работы размещены на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края. Подать заявку на участие в отборе можно, оставив резюме в районном отделе занятости населения города Красноярска, либо отправив его на электронную почту 3912248484@mail.ru. Ближайший отбор состоится 19 октября с 9.00 до 13.00 в КГКУ "Центр питания" по адресу: ул. Маршала Малиновского, 20 Г (здание Красноярского кадетского корпуса).

Просмотров:158 В крае стартовала кампания по подбору персонала, необходимого для организации питания гостей и участников Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске. Работники требуются на период с 14 января по 31 марта 2019 года.Проходит отбор сотрудников по профессиям: кладовщик, технолог, диспетчер, заведующий хозяйством, заведующий складом, оператор ЭВМ, контролер, менеджер (логист), обвальщик мяса, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-сантехник, повар. Отобранные кандидаты пройдут обучение на курсах повышения квалификации. Требования к претендентам и условия работы размещены на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края. Подать заявку на участие в отборе можно, оставив резюме в районном отделе занятости населения города Красноярска, либо отправив его на электронную почту 3912248484@mail.ru.Ближайший отбор состоится 19 октября с 9.00 до 13.00 в КГКУ "Центр питания" по адресу: ул. Маршала Малиновского, 20 Г (здание Красноярского кадетского корпуса).