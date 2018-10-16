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16 октября 2018, 17:36



Сегодня кинотеатр «Родина», ровесник Норильска и «Заполярной правды», отмечает свой 65-й день рождения.

военно-патриотический фильм "Звезда". Эти события хорошо помнит первый кассир кинотеатра Светлана Михайловна Паршукова, сейчас ей 88 лет. По состоянию здоровья она не смогла принять у себя поздравителей. Живет в Норильске и один из первых техноруков кинотеатра, Юрий Александрович Мутовин, который трудился в «Родине» вместе с женой Ангелиной Ивановной, которой не стало девять лет назад. В канун 65-летия кинотеатра в гостях у ветерана побывали журналисты «Заполярной правды» вместе коллегами из ГТРК «Норильск» и директором «Родины» Анастасией Батовой, которая передала ему поздравления от администрации Норильска. Сегодня в кинотеатре «Родина» состоится закрытая церемония вручения премии «Золотой кадр». На ней наградят норильчан, победивших в юбилейной викторине. Гостей юбилейного торжества просят соблюдать дресс-код – для того, чтобы, оказавшись в атмосфере магии кино, они могли почувствовать себя настоящими звездами кинематографа.

Просмотров:180 Отсчет лет ведется от первого киносеанса, который состоялся 16 октября 1953 года. Очевидцы рассказывали, что зрители буквально «бежали по головам», чтобы купить заветный билетик навоенно-патриотический фильм "Звезда". Эти события хорошо помнит первый кассир кинотеатра Светлана Михайловна Паршукова, сейчас ей 88 лет. По состоянию здоровья она не смогла принять у себя поздравителей. Живет в Норильске и один из первых техноруков кинотеатра, Юрий Александрович Мутовин, который трудился в «Родине» вместе с женой Ангелиной Ивановной, которой не стало девять лет назад. В канун 65-летия кинотеатра в гостях у ветерана побывали журналисты «Заполярной правды» вместе коллегами из ГТРК «Норильск» и директором «Родины» Анастасией Батовой, которая передала ему поздравления от администрации Норильска.Сегодня в кинотеатре «Родина» состоится закрытая церемония вручения премии «Золотой кадр». На ней наградят норильчан, победивших в юбилейной викторине. Гостей юбилейного торжества просят соблюдать дресс-код – для того, чтобы, оказавшись в атмосфере магии кино, они могли почувствовать себя настоящими звездами кинематографа.