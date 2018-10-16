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16 октября 2018, 17:51



Инвестиции в «Цифровую лабораторию Норникеля» на 2019–2021 гг. составят 350 млн рублей

Подписи под соглашением поставили старший вице-президент — финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев и вице-президент фонда «Сколково», исполнительный директор кластера передовых производственных, ядерных и космических технологий Алексей Беляков. По словам Алексея Белякова, фонд «Сколково» планирует всестороннее взаимодействие с «Норникелем» в рамках всей экосистемы «Сколково», в том числе с точки зрения пилотирования, инвестиций и совместных проектов. «В связи с приоритетным вектором кластера промышленных технологий по развитию цифровых промышленных технологий «Цифровая лаборатория Норникель» станет инновационным интерфейсом в экосистеме Сколково. И я абсолютно уверен, что практические результаты этого сотрудничества не заставят себя долго ждать», — отметил он. «Лаборатория» будет заниматься мониторингом появления новых технологий и бизнес-моделей, сбором, систематизацией и анализом цифровых инициатив, а также прототипированием решений на основе цифровых технологий. Инвестиции в ее деятельность со стороны «Норникеля» составят 350 млн руб. на 2019–2021 гг. «Сколково», в свою очередь, предоставляет возможность использовать свой технопарк — инфраструктуру, оборудование, а также доступ к разработкам резидентов «Сколково». Сергей Малышев отметил, что за время существования «Цифровой лаборатории Норникеля» удалось реализовать ряд проектов и создать прототипы цифровых систем: «В их числе — система выявления коротких замыканий в процессе электролиза меди, создание цифрового двойника главного пролета Медного завода для оптимизации внутрицеховой логистики и другие. Всего в разработке «Цифровой лаборатории» находится около сотни инициатив. Надеюсь, что сотрудничество со «Сколково» даст компании новый импульс развития, привлечет к решению задач по повышению эффективности «Норникеля» лучшие технологические компании России».

Просмотров:162 На форуме «Открытые инновации» между компанией «Норникель» и фондом «Сколково» было подписано соглашение о партнерстве, согласно которому на территории инновационного центра «Сколково» будет размещена «Цифровая лаборатория Норникеля».Подписи под соглашением поставили старший вице-президент — финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев и вице-президент фонда «Сколково», исполнительный директор кластера передовых производственных, ядерных и космических технологий Алексей Беляков.По словам Алексея Белякова, фонд «Сколково» планирует всестороннее взаимодействие с «Норникелем» в рамках всей экосистемы «Сколково», в том числе с точки зрения пилотирования, инвестиций и совместных проектов. «В связи с приоритетным вектором кластера промышленных технологий по развитию цифровых промышленных технологий «Цифровая лаборатория Норникель» станет инновационным интерфейсом в экосистеме Сколково. И я абсолютно уверен, что практические результаты этого сотрудничества не заставят себя долго ждать», — отметил он.«Лаборатория» будет заниматься мониторингом появления новых технологий и бизнес-моделей, сбором, систематизацией и анализом цифровых инициатив, а также прототипированием решений на основе цифровых технологий. Инвестиции в ее деятельность со стороны «Норникеля» составят 350 млн руб. на 2019–2021 гг. «Сколково», в свою очередь, предоставляет возможность использовать свой технопарк — инфраструктуру, оборудование, а также доступ к разработкам резидентов «Сколково».Сергей Малышев отметил, что за время существования «Цифровой лаборатории Норникеля» удалось реализовать ряд проектов и создать прототипы цифровых систем: «В их числе — система выявления коротких замыканий в процессе электролиза меди, создание цифрового двойника главного пролета Медного завода для оптимизации внутрицеховой логистики и другие. Всего в разработке «Цифровой лаборатории» находится около сотни инициатив. Надеюсь, что сотрудничество со «Сколково» даст компании новый импульс развития, привлечет к решению задач по повышению эффективности «Норникеля» лучшие технологические компании России».