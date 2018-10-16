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16 октября 2018, 17:56



Красноярская бизнес-леди попала под следствие за махинации с углём на 50 миллионов

Но качество и стоимость угля не соответствовали условиям заключенного договора: он должен был обладать определенными характеристиками, быть обогащённым и рассортированным. «Фактически заказчику переправлялось сырье более низкого качества, при этом стоимость поставок в заключенных договорах оставалась неизменной. В результате потерпевшей стороне причинен материальный ущерб на сумму более 24 миллионов рублей», — уточнили в пресс-служб ЛУВДТ. В прокуратуре в свою очередь уточнили, что речь идет о 3 фактах: в 2015, 2017 и 2018 годах. В последний раз — при поставке свыше 5 000 тонн угля. Но в результате своевременного вмешательства транспортной прокуратуры за уголь в этот раз не заплатили. Максимальное наказание, которое грозит бизнес-леди, — лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Просмотров:177 В отношении красноярской предпринимательницы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По данным пресс-службы Сибирского ЛУВДТ, руководителя некой коммерческой организации подозревают в мошенничестве на сумму более 24 миллионов рублей. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили об аналогичном преступлении и назвали цифру в 50 млн рублей. По данным следователей, речь идет о поставке каменного угля ненадлежащего качества для обогрева районов Крайнего Севера. Сырье поставлялось для нужд ООО «Энергопром», единственным учредителем которого является муниципальное образование город Игарка, основной вид деятельности компании — теплоснабжение жителей и организаций города.Но качество и стоимость угля не соответствовали условиям заключенного договора: он должен был обладать определенными характеристиками, быть обогащённым и рассортированным. «Фактически заказчику переправлялось сырье более низкого качества, при этом стоимость поставок в заключенных договорах оставалась неизменной. В результате потерпевшей стороне причинен материальный ущерб на сумму более 24 миллионов рублей», — уточнили в пресс-служб ЛУВДТ.В прокуратуре в свою очередь уточнили, что речь идет о 3 фактах: в 2015, 2017 и 2018 годах. В последний раз — при поставке свыше 5 000 тонн угля. Но в результате своевременного вмешательства транспортной прокуратуры за уголь в этот раз не заплатили.Максимальное наказание, которое грозит бизнес-леди, — лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.