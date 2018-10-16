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16 октября 2018, 17:59



Партпроект «Единой России» по благоустройству дворов в регионах проверит прозрачность информации о госзакупках

Парламентарий также отметил, что по итогам проверки будут подготовлены предложения по повышению участия граждан в общественном контроле за развитием городской среды, а информация о регионах-нарушителях будет передана в Минстрой РФ. По словам Качкаева, в мониторинге примут участие все субъекты РФ, включенные в приоритетный проект. В ходе проверки будет оцениваться полнота и доступность информации для граждан по пяти основным критериям: информация о гарантиях на производимые работы, сроки размещения документации, сроки выполнения работ, размещение контракта и сметы по работам. «Партпроект «Городская среда» разработает алгоритм проведения проверки размещения информации о закупках и запустит тематические встречи в регионах по обучению граждан, желающих участвовать в общественном контроле партпроекта. Сейчас активный, заинтересованный горожанин должен иметь возможность легко проверить, что именно будет происходить у него во дворе, прозрачен ли этот процесс, согласован ли он с теми пожеланиями, которые высказывали жители дома на общественных обсуждениях. Также крайне важно проверить, имеется ли гарантия на те работы, которые ведутся во дворах. От этого зависит их дальнейшая эксплуатация», – заключил координатор «Городской среды». В Красноярском крае благоустройство дворов и общественных пространств также находится под контролем партпроекта «Городская среда». Причем за качеством работ следят не только партийцы, но и сами жители территорий. Региональный координатор партпроекта Алексей Клешко считает, что прозрачность информации о госзакупках сделает этот процесс еще более открытым и качественным. «Контроль закупок - очень правильная инициатива. Государство выделило беспрецедентные средства на поддержку инициатив граждан по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий. Что значит получить такую поддержку для конкретного двора? Значит, что жильцы многоквартирного дома объединились, согласовали свои интересы и готовы работать сообща. Тем более важно, чтобы каждый государственный рубль работал на интересы граждан. Но наши проверки по итогам реализации программы в прошлом году показывают, что необходимо искать новые механизмы защиты горожан от недобросовестных поставщиков и подрядчиков», - подчеркнул Алексей Клешко Напомним, проект партии «Единая Россия» «Городская среда» направлен на благоустройство дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей, обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства. При этом партия координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти, а также способствует вовлечению в эту работу местных жителей.

Просмотров:178 Партийный проект «Единой России» «Городская среда» запускает мониторинг прозрачности информации госзакупок во всех регионах РФ по благоустройству дворов и общественных пространств. Итоги мониторинга будут подведены в ноябре, а всю информацию о регионах-нарушителях передадут в Минстрой РФ. Об этом рассказал координатор партпроекта «Городская среда», депутат Госдумы Павел Качкаев. «С целью повышения открытости и доступности информации для граждан о госзакупках в рамках правительственного проекта «Формирование комфортной городской среды» мы запускаем мониторинг прозрачности информации госзакупок в регионах РФ по благоустройству», - заявил он.Парламентарий также отметил, что по итогам проверки будут подготовлены предложения по повышению участия граждан в общественном контроле за развитием городской среды, а информация о регионах-нарушителях будет передана в Минстрой РФ.По словам Качкаева, в мониторинге примут участие все субъекты РФ, включенные в приоритетный проект. В ходе проверки будет оцениваться полнота и доступность информации для граждан по пяти основным критериям: информация о гарантиях на производимые работы, сроки размещения документации, сроки выполнения работ, размещение контракта и сметы по работам.«Партпроект «Городская среда» разработает алгоритм проведения проверки размещения информации о закупках и запустит тематические встречи в регионах по обучению граждан, желающих участвовать в общественном контроле партпроекта. Сейчас активный, заинтересованный горожанин должен иметь возможность легко проверить, что именно будет происходить у него во дворе, прозрачен ли этот процесс, согласован ли он с теми пожеланиями, которые высказывали жители дома на общественных обсуждениях. Также крайне важно проверить, имеется ли гарантия на те работы, которые ведутся во дворах. От этого зависит их дальнейшая эксплуатация», – заключил координатор «Городской среды».В Красноярском крае благоустройство дворов и общественных пространств также находится под контролем партпроекта «Городская среда». Причем за качеством работ следят не только партийцы, но и сами жители территорий. Региональный координатор партпроекта Алексей Клешко считает, что прозрачность информации о госзакупках сделает этот процесс еще более открытым и качественным.«Контроль закупок - очень правильная инициатива. Государство выделило беспрецедентные средства на поддержку инициатив граждан по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий. Что значит получить такую поддержку для конкретного двора? Значит, что жильцы многоквартирного дома объединились, согласовали свои интересы и готовы работать сообща. Тем более важно, чтобы каждый государственный рубль работал на интересы граждан. Но наши проверки по итогам реализации программы в прошлом году показывают, что необходимо искать новые механизмы защиты горожан от недобросовестных поставщиков и подрядчиков», - подчеркнул Алексей КлешкоНапомним, проект партии «Единая Россия» «Городская среда» направлен на благоустройство дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей, обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства. При этом партия координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти, а также способствует вовлечению в эту работу местных жителей.