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17 октября 2018, 11:00



Новые названия аэропортов Красноярска и Норильска станут известны 5 декабря.

Инициаторы проекта «Великие имена России» - Общественная палата Российской Федерации, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество. Его суть в присвоении имён выдающихся соотечественников, которые предстоит определить путём народного голосования, 45 российским международным аэропортам. Для названия могут быть предложены имена тех, кто внёс значимый вклад в развитие и становление территории. По результатам проведённых публичных обсуждений с участием представителей власти и общественных объединений составлен первичный список персон, в чью честь может быть названа воздушная гавань Норильска: Николай Урванцев, Витольд Непокойчицкий, Иван Масловский, Михаил Водопьянов, Николай Федоровский, Александр Сотников. Впереди социологические опросы населения, по итогам которых 8 ноября Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сформирует окончательный список из трёх фамилий для народного голосования. Далее на сайте ВеликиеИмена.рф, в социальных сетях отправкой СМС-сообщения на короткий номер, анкетами (в печатных изданиях, на постах волонтёров, расположенных в аэропортах, на борту самолётов) стартует голосование за лидирующих претендентов. Его результаты станут известны 5 декабря. Следует отметить, что новые названия аэропортов дополнят уже существующие.

Просмотров:284 Норильск стал участником общенационального конкурса по присвоению имён великих соотечественников российским аэропортам.Инициаторы проекта «Великие имена России» - Общественная палата Российской Федерации, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество. Его суть в присвоении имён выдающихся соотечественников, которые предстоит определить путём народного голосования, 45 российским международным аэропортам.Для названия могут быть предложены имена тех, кто внёс значимый вклад в развитие и становление территории.По результатам проведённых публичных обсуждений с участием представителей власти и общественных объединений составлен первичный список персон, в чью честь может быть названа воздушная гавань Норильска: Николай Урванцев, Витольд Непокойчицкий, Иван Масловский, Михаил Водопьянов, Николай Федоровский, Александр Сотников.Впереди социологические опросы населения, по итогам которых 8 ноября Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сформирует окончательный список из трёх фамилий для народного голосования. Далее на сайте ВеликиеИмена.рф, в социальных сетях отправкой СМС-сообщения на короткий номер, анкетами (в печатных изданиях, на постах волонтёров, расположенных в аэропортах, на борту самолётов) стартует голосование за лидирующих претендентов. Его результаты станут известны 5 декабря.Следует отметить, что новые названия аэропортов дополнят уже существующие.