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17 октября 2018, 11:01



В Красноярском крае выбрали лучшего участкового. Победителем всероссийского конкурса "Народный участковый" стал Амиран Мамуладзе из Норильска.



Просмотров:190 Он обошёл других девятерых претендентов, представленных во втором этапе проекта. За победителя проголосовали 1469 человек. Мамуладзе получил право представлять Красноярский край на всероссийском этапе конкурса. Амиран имеет звание майора, он работает участковым в отделе полиции № 1 города Норильска. На этой должности находится с 2014 года. На его территории проживают 3498 человек. Всего за время работы участкового на его участке было совершенно 11 преступлений. Оперативная обстановка оценивается как удовлетворительная.