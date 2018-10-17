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17 октября 2018, 11:05



Белый медвежонок прибыл в красноярский «Роев ручей» из Диксона.



Просмотров:206 Медвежонка привезли из поселка Диксон в красноярский парк флоры и фауны, чтобы спасти. Сейчас медвежонку придется привыкать к упорядоченной жизни. Специалисты зоопарка обещали окружить «малыша» заботой и обеспечить ветеринарной помощью. Хищнику около года, вес – около 100 килограммов. Несмотря на юный возраст, детеныш белого медведя долго держал в страхе и напряжении население северного поселка, который он выбрал территорией своего обитания. Зверь питался на помойке, разгуливал по школьному участку, на ночь забирался в подвалы домов.