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17 октября 2018, 12:22



Россиянам запретят курить у подъездов.

Законопроект, который Госдума планирует рассмотреть на пленарном заседании 17 октября, предусматривает введение запрета на курение на расстоянии менее 10 метров от жилого дома. Такие поправки предлагается внести в Закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Тем, кто нарушил запрет, грозит штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей. В феврале 2013 года был принят «антитабачный закон», ограничивший места и территории, где курение разрешено. С тех пор запретили курить в образовательных организациях, поликлиниках и больницах, учреждениях культуры и на спортивных объектах. Кроме того, сейчас курение запрещено на лестничных клетках, в лифтах, на чердаках, в подвалах и на технических этажах многоквартирных домов.

Просмотров:248 С 2019 года в России могут ввести штраф за курение у подъездов жилых домов от 500 до 1,5 тысячи рублей. Соответствующий законопроект разработали члены Совета Федерации во главе с Александром Варфоломеевым.Законопроект, который Госдума планирует рассмотреть на пленарном заседании 17 октября, предусматривает введение запрета на курение на расстоянии менее 10 метров от жилого дома. Такие поправки предлагается внести в Закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Тем, кто нарушил запрет, грозит штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей.В феврале 2013 года был принят «антитабачный закон», ограничивший места и территории, где курение разрешено. С тех пор запретили курить в образовательных организациях, поликлиниках и больницах, учреждениях культуры и на спортивных объектах. Кроме того, сейчас курение запрещено на лестничных клетках, в лифтах, на чердаках, в подвалах и на технических этажах многоквартирных домов.