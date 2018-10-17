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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:58 Пенсионеров освободят от подтверждения оплаты капремонта для получения льготы.
17:55 В Красноярском крае 122 осужденных освобождены из мест лишения свободы в связи с пересмотром сроков содержания под стражей.
17:51 Маленькие норильчане приобщались к искусству книгоиздания. Мастер-класс для детей провела доцент кафедры коммуникативного дизайна МГХПА им. С. Г. Строганова.
17:42 Норильчане приняли участие во Всероссийском турнире по мини-футболу «Кубок Казани - 2018». На их счету четыре победы в пяти проведенных матчах.
17:38 Молодежь Крайнего Севера предлагает Государственной Думе немного доработать законы.
17:36 «Я искренне рад тому, что в нашей стране так оперативно решаются вопросы», - глава Таймыра Сергей Ткаченко о повышении заработной платы младшему обслуживающему персоналу.
17:34 Перенос памятного знака. Доске первооткрывателю Талнахского месторождения определили новое место.
15:22 Водитель автобуса из Норильска рассказал, на что потратил лотерейный выигрыш.
14:57 Муниципалитет становится полноправным хозяином своих дорог с учетом соблюдения всех требований действующего законодательства.
13:53 В России любительская рыбалка снова станет бесплатной.
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