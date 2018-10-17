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17 октября 2018, 13:16



В норильской художественной галерее открылась выставка произведений Александра Родченко.

В ближайшие дни дополнит выставку большая просветительская программа: 17 и 18 октября в 16.00 для юных норильчан Екатерина Лаврентьева, доцент кафедры коммуникативного дизайна МГХПА им. С. Г. Строганова, проведет мастер-класс "Книжка о вещах". Дети под ее руководством создадут свою первую книжку и "поселят" в сюжет интересного героя. Для взрослой аудитории сегодня в 18 часов Екатерина Лаврентьева проведет лекцию "Конструктивизм: вещи как друзья и помощники". 18 октября в 18.00 начнется творческая встреча с фотохудожником Алексеем Коноплевым, членом Союза фотохудожников России, фотографом журнала Discovery. В 19.00 встречу продолжит лекция Екатерины Лаврентьевой "Александр Родченко. Путь в фотографии". Все события просветительской программы пройдут в художественной галерее по адресу: ул. Талнахская, 78. Вход и участие свободные.

Просмотров:179 В экспозиции представлено 230 подлинных работ знаменитого Родченко, основателя модерна в России, а также Захара Быкова, Ольги Розановой и других представителей русского конструктивизма. Каждое из произведений из области архитектуры, дизайна, "линейной" живописи, фоторепортажа - настоящий документ эпохи, изучить который норильчанам только предстоит. Выставка будет работать три месяца. Первую экскурсию для первых посетителей экспозиции провели гости города: правнучка самого Александра Родченко, Екатерина, и профессор художественной академии имени Строганова, кандидат искусствоведения Кирилл Гаврилин.В ближайшие дни дополнит выставку большая просветительская программа:17 и 18 октября в 16.00 для юных норильчан Екатерина Лаврентьева, доцент кафедры коммуникативного дизайна МГХПА им. С. Г. Строганова, проведет мастер-класс "Книжка о вещах". Дети под ее руководством создадут свою первую книжку и "поселят" в сюжет интересного героя.Для взрослой аудитории сегодня в 18 часов Екатерина Лаврентьева проведет лекцию "Конструктивизм: вещи как друзья и помощники".18 октября в 18.00 начнется творческая встреча с фотохудожником Алексеем Коноплевым, членом Союза фотохудожников России, фотографом журнала Discovery. В 19.00 встречу продолжит лекция Екатерины Лаврентьевой "Александр Родченко. Путь в фотографии".Все события просветительской программы пройдут в художественной галерее по адресу: ул. Талнахская, 78. Вход и участие свободные.